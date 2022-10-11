هيئة مطار الشارقة ترسم ملامح الرحلات الذكية في مدن المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت هيئة مطار الشارقة الدولي 3 خدمات ذكية ترسم ملامح مستقبل السفر في عالم يقوده التطور التقني والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، وذلك في ثاني أيام أسبوع جيتكس وضمن مشاركتها في جناح حكومة الشارقة في قاعة أرينا بالمركز التجاري العالمي بدبي.

وتهدف الخدمات الثلاث التي تستعرضها هيئة مطار الشارقة الدولي إلى التأسيس لحقبة جديدة في عالم السفر والتنقل، تواكب التطور السريع في الاعتماد على التقنيات الذكية في كل مناحي الحياة، في إطار رؤية الهيئة للتحول الرقمي الرامية إلى أن يكون مطار الشارقة من أفضل 5 مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر وخدمات رائدة ومتطورة ضمن بيئة عمل تدعم الابتكار وتساهم في دفع عجلة النمو في إمارة الشارقة.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: تشارك الهيئة في المعرض تحت مظلة جناح حكومة الشارقة الذي ينظمه مكتب الشارقة الرقمية، المنصة الرقمية الموحدة لحكومة الشارقة، سعياً إلى التواصل مع المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، محلياً وعالمياً، واستعراض التقنيات التي اعتمدتها لتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت في العمليات اليومية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية تبني أحدث التقنيات والخدمات الذكية، ولا سيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، في سبيل تلبية احتياجات المسافرين والمتعاملين، إضافة إلى بناء بيئة ابتكارية مثالية تدعم خبرات كوادرنا.

وتعرّف زوار جناح حكومة الشارقة إلى خدمات إنهاء إجراءات السفر ذاتياً - السفر الذاتي، ونظام إدارة تدفق المسافرين وصفوف الانتظار، ومكتب الاستعلام الذكي، وجميعها خدمات تهدف إلى تقديم تجربة سلسة واستثنائية لجميع المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي.

وتُمكن خدمة إنهاء إجراءات السفر ذاتياً - السفر الذاتي المسافرين من طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة باستخدام إحدى أجهزة السفر الذاتي، والتحقق الآلي من البطاقات المطبوعة مسبقاً أو الموجودة على الهواتف النقالة، ومطابقتها مع البيانات الموجودة، ومن ثم التوجه إلى أجهزة طباعة ملصق الحقيبة وتسليم الأمتعة لمنصة التسليم الذاتي للحقائب.

ويهدف نظام إدارة تدفق المسافرين وصفوف الانتظار، القائم على تقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إلى تعزيز كفاءة العمليات اليومية في مناطق إجراءات السفر عبر أجهزة استشعار متقدمة وعبر الربط بين النظام والأنظمة التشغيلية المختلفة للمطار ولشركات الطيران.

ويتيح مكتب الاستعلام الذكي العديد من الخدمات الذكية، من بينها التواصل افتراضياً مع موظفي الاستعلامات في المطار من خلال المكالمات الصوتية والمرئية، واستخدام جهاز الماسح الضوئي الموجود في المكتب الافتراضي للاطلاع على تفاصيل الرحلة، وكيفية الوصول إلى البوابة المناسبة بمجرد مسح بطاقة صعود الطائرة على الجهاز، بالإضافة إلى الحصول على خريطة المطار على الهاتف النقال لتسريع الوصول إلى المرافق المطلوبة.