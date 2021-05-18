بالفيديو.. 76 ألف دقيقة عروض حصرية في قاعة الوصل بإكسبو 2020

المصدر: دبي- وفاء السويدي

كشفت آمنة بالهول، مدير إدارة المحتوى الإبداعي في إكسبو 2020 دبي أن 76 ألف دقيقة من العروض الحصرية ستشهدها قبة الوصل، حيث تتضمن قصصاً من وحي التراث بأسلوب عالي المستوى لم يشهدها العالم من قبل في حدث استثنائي تبدأ فعالياته في 1 أكتوبر 2021 بمشاركة 192 دولة؛ إذ يصل عدد المشاركين من البلدان حول العالم إلى 200 مشارك.