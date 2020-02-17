ميسي في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة سافر لدبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن سفر ميسي لن يؤثر على جدوله التدريبي الموضوع لفريق برشلونة.

وكشفت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني سيعود لتدريبات برشلونة مساء الثلاثاء كما هو محدد لبقية الفريق، حيث سيصل من السفر قبلها بساعات قليلة.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عين سفيرا عالميا لإكسبو 2020 دبي، منذ العام 2016 لدعم أهداف إكسبو الرامية إلى ترك بصمة دائمة في درب التقدم البشري وبناء مستقبل أفضل وغرس قيم التغيير الإيجابي .