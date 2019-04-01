أهلاً بالمستقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي .

أقل من 571 يومًا فقط حتى يفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه ويرحب بالعالم؟

ولبث روح الإثارة والحماس ، أطلقت إدارة إكسبو 2020 أحدث حملة عالمية بعنوان : "أهلا بالمستقبل".

نؤمن في إكسبو 2020 دبي أن الناس عندما يجتمعون، يمكنهم تحقيق المستحيل والمساعدة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا.

انضم إلى العالم لصنع غد أفضل. شاهدوا فيلمنا الملهم.

اكتشف آلاف التجارب الفريدة التي تنتظرك. اهلا بالمستقبل