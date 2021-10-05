زوار من 172 جنسية

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت شونا ماكفي، نائب رئيس الاتصال في «إكسبو 2020 دبي» أن عدد الجنسيات التي زارت «إكسبو 2020 دبي» ارتفع إلى 172 جنسية خلال الأيام الأولى لبدء الحدث العالمي، مشيرة إلى أنه لا مخاوف من تأثر فعاليات المعرض بإعصار شاهين، حيث تم التنسيق مع الأرصاد الجوية لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وقالت شونا خلال الإحاطة الإعلامية: إن الحدث العالمي تضمن العديد من الفعاليات لجذب الزائرين، من أبرزها الاحتفال باليوم الوطني الأوكراني، برفع العلم في ساحة الوصل ثم جولة في الجناح الأوكراني إلى جانب عروض فلكلورية من أكاديمية الأوركسترا الوطنية، وعرض خاص في قبة الوصل.

وأضافت: إن إدارة المعرض تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من جائحة «كوفيد 19».

وقال محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال في «إكسبو 2020 دبي» إن البنية التحتية للمعرض مؤهلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الزوار، وهناك استعدادات دائمة لمواجهه الزيادة في عدد الزوار لا سيما مع تحسن الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الأيام الأولى من المعرض شهدت إقبالاً كبيراً على عدد من أجنحة الدول وخاصة الجناح الإماراتي، وهناك خطة لتحريك الجمهور ومنحة الفرصة لزيارة أجنحة الدول المختلفة التي تشارك فيها المعرض، والتي يبلغ عددها 192 دولة.

وأشار إلى أن المعرض شهد زيارات مدرسية، وثمة زيادة في عدد الزائرين، منوهاً بأنه سيتم إعلان تقرير أسبوعي مفصل عن عدد الزائرين اعتباراً من الاثنين المقبل.