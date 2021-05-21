الإطلاع على جاهزية فرق العمل المشاركة في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد سلطان العويص، والعقيد حارب الشامسي منسق عام قطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط، اجتماعاً مع مركز شرطة جبل علي، ضمن اجتماعات دورية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الوقوف على جاهزية فرق العمل المشاركة في حدث إكسبو دبي الدولي.



وأكد اللواء خليل المنصوري أن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، يولي اهتماماً كبيراً للحدث العالمي إكسبو 2020، من خلال الاجتماعات الدائمة مع فرق العمل واللجان، للخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة، واستحداث أنظمة ذكية وتكنولوجيا متطورة لتأمين الحدث، إضافة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن الاستعداد الكامل والفعال لاستقبال الحدث العالمي.





استعدادات



واطلع اللواء المنصوري خلال الاجتماع على عرض حول استعدادات فرق العمل، وخطة العمل، والإحصاءات المرورية والجنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع مختلف التحديات، والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تسهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، مشيراً إلى أهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحدث العالمي.



كما أكد على أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بالنسبة لإمارة دبي من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية، حيث تعتبر المنطقة العصب الاقتصادي للإمارة وموقع جذب للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح، خصوصاً وأن معرض إكسبو الدولي يقع ضمن اختصاص المركز.