«إكسبو 2020 دبي» يطرح تذاكر الزوار يوليو المقبل

المصدر: دبي - بشار باغ

كشفت سوماثي راماناثان نائب رئيس، استراتيجية السوق والمبيعات في إكسبو 2020 دبي، عن أن تذاكر الحدث ستكون متاحة لفئات الزوار كافة محلياً ودولياً بحلول منتصف شهر يوليو المقبل.

وفي تصريحات صحفية على هامش سوق السفر العربي أوضحت راماناثان أن حملة المبيعات والتسويق لتذاكر إكسبو دبي ستبدأ بحلول عيد الأضحى بما يشمل مختلف الباقات.

وأكدت أن الحدث يتعاون مباشرة مع شركائه فيما يتعلق بمبيعات التذاكر وفي مقدمتهم طيران الإمارات واتصالات وإينوك بالإضافة إلى الفنادق وشركاء السياحة والسفر وكافة الجهات المعنية الأخرى.

وعلى المستوى الدولي، أوضحت راماناثان أن أكثر من 2500 من وكلاء السفر ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران قد وقعوا على عقود ليصبحوا موزعي تذاكر معتمدين لدى إكسبو 2020 دبي، لافتة إلى أن عدة شركات طيران ووكالات السفر الإلكترونية ستبيع التذاكر أيضاً.

وأضافت: يحرص إكسبو دبي على إتاحة أسعار تنافسية للزوار لتكون بمتناول كافة الفئات والشرائح على أن يتم إعلان كافة تفاصيل وحزم التذاكر خلال إطلاق الحملة التسويقية في عيد الأضحى.

وأكدت نائب رئيس استراتيجية السوق والمبيعات في إكسبو 2020 دبي وجود طلب كبير من الأسواق الدولية لزيارة الحدث وهو ما برز عبر تواصلنا مع وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران.

تفضيلات

يقدم إكسبو دبي عروضاً للعائلات ولمجموعات الأعمال أيضاً في ظل أهمية دبي كمركز للمعارض والمؤتمرات. وبذلك سيكون بإمكان السياح والعائلات ورجال الأعمال الاستفادة من العروض المتوفرة لزيارة المعرض خلال وجودهم في دبي، إلى جانب عروض مخصصة لطلاب الجامعات والطلاب في المدارس الثانوية بحسب راماناثان التي أضافت: سيقدم موزعو التذاكر المعتمدون في الأسواق الرئيسية، عبر أكثر من 100 دولة، باقات سفر ذات قيمة مضافة للزوار لتجربة أفضل ما يقدمه إكسبو دبي بما يلبي مختلف الميزانيات والتفضيلات.