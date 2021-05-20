باقات سفر خاصة لزوار «إكسبو»

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، أن الناقلة تعمل حالياً بالتنسيق مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، ومع منظمي معرض «إكسبو 2020 دبي» لتصميم باقات سفر خاصة لزوار الحدث العالمي.

وقال في تصريحات صحافية على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2021، الذي اختتم أعمال نسخته «الحية» في دبي أمس، إنه سيتم إعلان تلك الباقات خلال وقت قريب في إطار التسهيل على الزوار لحضور المعرض، فيما يتزامن ذلك مع سعي الناقلة إلى زيادة عدد الرحلات وحجم السعة المقعدية والوجهات خلال فصل الشتاء المقبل؛ بغية ربط الإمارة بأكبر عدد ممكن من المدن حول العالم.

وأشار إلى أن طيران الإمارات نجحت في استعادة نحو 85% من شبكتها العالمية، مع إعلانها استئناف خدماتها إلى 120 وجهة حول العالم، من إجمالي 143 وجهة كانت تشكل شبكة الناقلة قبل تفشي جائحة «كورونا».

وأوضح أن الناقلة تخطط حالياً لاستعادة نحو 70% من الطاقة الاستيعابية حتى فصل الشتاء 2021، بدعم من الزيادة الكبيرة المتوقعة للسفر الدولي مع تخفيف الدول للقيود المفروضة بسبب الجائحة وإعادة فتح الحدود، والتوسع العالمي في عمليات الحصول على لقاحات «كوفيد 19»، وتوقع أن يكون حجم الطلب على السفر خلال فصل الشتاء المقبل أفضل من الآن.

وجهات جديدة

وأضاف كاظم أن فتح وجهات جديدة يعتمد على مدى انتشار الجائحة، وموافقة الدول الأخرى، منوهاً بأن هناك مفاوضات تقوم بها الجهات المختصة في الإمارات مع العديد من الدول لفتح رحلات جديدة إليها، لاسيما وأن الدولة تعتبر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة الجائحة.

ولفت إلى أن طيران الإمارات على استعداد تام لتشغيل سعة مقعدية إضافية على هذه الدول أو غيرها إذا كان هناك طلب مرتفع وتوفر، الظروف المناسبة والموافقات اللازمة.

زيادة الطلب

وأفاد كاظم بأن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على السفر خلال موسم الذروة الصيفي، الذي سيتركز بالنسبة للحركة السياحية المغادرة من الإمارات على وجهات الولايات المتحدة واليونان وسيشل والمالديف، بالإضافة إلى الطلب من قبل الوافدين الراغبين بزيارة عائلاتهم على وجهات مصر وتونس والمغرب، مؤكداً أن حجوزات التذاكر في الصيف جيدة، لكن من الصعب تحديد نسب معينة لأن معظم العملاء باتوا يفضلون تأخير الحجز إلى اللحظات الأخيرة بسبب تغير ظروف السفر، وأوضح أن طيران الإمارات لديها الآن مليوني تذكرة مفتوحة لمتعاملين اشتروها في وقت سابق، وفضلوا عدم استرداد قيمتها بهدف السفر لاحقاً.

طلبات استرداد

وقال كاظم إن الناقلة أعادت 2.7 مليون تذكرة لمتعامليها بقيمة 9.8 مليارات درهم قيمة تذاكر مشتراة منذ تفشي الجائحة، ضمن برنامج طلبات استرداد الأموال المتراكمة التي نجمت عن تعطل حركة السفر بسبب «كورونا».

وأضاف أن طيران الإمارات لديها 14 رحلة أسبوعياً إلى السعودية، لكن من الصعب تقدير الحجوزات المستقبلية، فهناك تفاؤل بزيادة الطلب من وإلى هذه الوجهات بعد السماح بحركة السفر، لافتاً إلى أن عدد وجهات الناقلة إلى الولايات المتحدة وصل إلى 10 محطات وهي تعتبر من أنشط الدول حالياً، وهناك مفاوضات لفتح محطة في الولايات المتحدة سيتم إعلانها قريباً.

وكشف عن وجود خطة لاستئناف تشغيل المزيد من الطائرات من طراز «إيرباص A380»، سواء من حيث تجهيز الطائرات أو الطيارين، مضيفاً أن الناقلة تشغل الطائرات العملاقة حالياً إلى 10 وجهات حول العالم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مستقبلاً في ظل زيادة الطلب على السفر نتيجة قيام الدول بفتح أجوائها بشكل تدريجي.

وتابع أن تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع يعتمد على التطورات الراهنة، سواء فيما يتعلق بمدى قدرة الأسواق على السيطرة على جائحة «كوفيد 19»، وموافقة الدول على فتح أجوائها واستئناف أنشطتها.

مرونة كافية

وبيّن كاظم أن طيران الإمارات لديها المرونة الكافية للاستجابة للمتغيرات الجديدة في حجم الطلب في حال وجود اتفاقيات لممرات سفر آمنة جديدة عبر تشغيل طائرات «إيرباص A380»، كما تم سابقاً عندما شغلت هذه الطائرة بعد اعتماد الممر الجوي الآمن مع المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي.

شبكة مشتركة

قال عدنان كاظم عن الشراكة مع «فلاي دبي»، إن هناك أكثر من 500 ألف متعامل على الشبكة المشتركة للناقلتين مستفيدين من الجداول الزمنية والخيارات الموسعة، ونقل الأمتعة عبر دبي بتذكرة واحدة، ورحلات متابعة إلى 22 وجهة لـ«فلاي دبي» من المبنى 3 بمطار دبي.

وأفاد بأنه من المنتظر أن تصل شبكة الخطوط المشتركة للناقلتين إلى 168 وجهة بنهاية مايو الجاري، ومن المتوقع أن تمتد الشراكة إلى وجهات أخرى خاصة مع ترقب العودة إلى المستويات السابقة وانتظار معرض «إكسبو 2020 دبي».