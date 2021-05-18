«هيتاشي إي بي بي باور جريدز» ضمن الجناح السويدي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، مشاركتها بصفتها شريكاً رسمياً للجناح السويدي خلال معرض إكسبو 2020 الدولي في دبي، الذي سينطلق في الأول من أكتوبر 2021، بهدف تكريس مكانة السويد كبلد معرفي مُبتكر وتنافسي.

وبهذه المناسبة، قالت «آنا هالبرغ»، وزيرة التجارة الخارجية: إن معرض إكسبو 2020 الدولي في دبي يمنح السويد فرصة فريدة لتسليط الضوء على شركاتنا وحلولنا المبتكرة والذكية والمستدامة. ونهدف من خلال تواجدنا في المعرض إلى زيادة الصادرات السويدية من كافة أرجاء السويد إلى مختلف بقاع العالم. وتعتبر «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» مثالاً رائعاً على ذلك وإنني أقدر كثيراً مشاركتها بصفتها شريكاً رسمياً في الجناح السويدي.

وبدوره، قال «جوهان سودرستروم»، المدير الإقليمي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إننا نشهد تحولاً هائلاً نحو الطاقة الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. يوفر لنا معرض إكسبو 2020 دبي فرصاً استثنائية للتواصل والالتقاء مع العملاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم في الجناح السويدي لاستعراض التكنولوجيا السويدية الفريدة من نوعها بالتعاون مع الشركات الأخرى».

ومن جانبه، قال «مصطفى الجزيري»، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: نحن فخورون بالانضمام إلى الجناح السويدي كشريك رسمي في معرض إكسبو 2020 دبي. وباعتبارنا شركة رائدة عالمياً في شبكات الطاقة، ستنتهز «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» هذه الفرصة لاستعراض أفضل الأفكار والحلول على مستوى العالم لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. ويمثل معرض إكسبو دبي فرصة متميزة بالنسبة لنا لنُظهر للعالم كيف نواجه تحدي الطلب المتنامي على الطاقة بينما نعمل في ذات الوقت على تقليل الأثر البيئي لتحقيق مستقبل مستدام.

وأضاف الجزيري: «نعمل على تحويل مدن المستقبل الذكية إلى واقع ملموس، في الوقت الذي تمر فيه أسواق الطاقة العالمية بتحولات غير مسبوقة. وهذا أمر أساسي لأن الحاجة لحلول طاقة مبتكرة تتزايد على نحو كبير وستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف إزالة الكربون الطموحة التي وضعتها بلدان حول العالم».

سيمثل معرض إكسبو 2020 العالمي في دبي، الذي تشارك فيه أكثر من 190 دولة، أضخم حدث عالمي منفرد تروّج من خلاله الحكومة السويدية للصادرات والفرص الاستثمارية لديها على مدار الأعوام المقبلة. سيقع الجناح السويدي في منطقة الاستدامة بالمعرض وسيتم إنشاؤه من الخشب. ستشكل عناصر الابتكار والثقافة والمعرفة السويدية في الجناح، التي تساهم في خلق عالم أكثر استدامة، مصدر إلهام لما يقدر بمليون زائر متوقع للجناح من كافة أرجاء المعمورة. ويستمر المعرض من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.

جدير بالذكر أن «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» تعمل على تطوير تقنيات حديثة في السويد منذ أكثر من 120 عاماً، ولا تزال تواصل إسهامها في توفير الكهرباء للمجتمعات، على الصعيدين المحلي والدولي، لتمكين الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.