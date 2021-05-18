برامج حافلة للزيارات المخصصة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن إكسبو 2020 دبي عن سلسلة من برامج الزيارات المختارة، التي أُعدت خصيصا لتلبية اهتمامات الزوار ورغباتهم، ليتيح لزواره من جميع أنحاء العالم ومناحي الحياة الاستمتاع بمجموعة من أبرز معالمه.

ستكون الرحلات الموجهة والذاتية التوجيه متاحة لجولات في نصف يوم ويوم كامل وثلاثة أيام، وستشمل الأماكن الجاذبة للأسر والطلاب وزوّار الأعمال وفئات أخرى في أنحاء الموقع. وستكون الرحلات الذاتية التوجيه متاحة عبر تطبيق إكسبو 2020 الهاتفي. سيسهم هذا في ضمان الكثير من التجارب التي لا تنسى للجميع عندما يفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للعالم في الأول من أكتوبر 2021.

وقالت سوماثي راماناثان نائب رئيس، استراتيجية السوق والمبيعات، إكسبو 2020 دبي: "إكسبو 2020 دبي حدث للمستكشفين وعشاق الطعام ومحبّي الاطلاع على الثقافات المختلفة، للأطفال والأجداد، لرواد الأعمال والمخترعين والمسافرين لأغراض الأعمال وللسواح والراغبين في استكشاف المستقبل – الآن. برامج زياراتنا، التي يمكن الوصول إليها بسهولة، ستمكّن كل زائر من اكتشاف ابتكارات قادرة على إحداث التغيير، وترفيه عالمي، وتجارب لا تتكرر مرتين في العمر ضمن نطاق اهتماماته، بما يضمن تجربة آمنة لجميع زوارنا، تبهرهم وتلهمهم وتنعش حواسهم".

ستقدّم أساسيات إكسبو العالم في مكان واحد، بما في ذلك ابتكارات مثل أكبر قمر صناعي إذاعي في العالم، والقادر على رصد إشارات من الحياة الفضائية؛ وطابعة حيوية بالأبعاد الرباعية قادرة على إعادة إنتاج خلايا حيّة؛ إلى جانب الموسيقى العالمية، وفرق الغناء، وعروض الأوركسترا؛ وأكلات من بلدان ربما لم تخطر على بال الزوار تجربتها من قبل.

أما جولة إكسبو للعائلات فستقدم رحلة تفاعلية مليئة بالمرح والتجارب التعليمية لجميع الأعمار، من فرقة روبوتات موسيقاها مستلهمة من أعمال بيتهوفن إلى مقابلة مع سمكة عملاقة حادة الأسنان. وستكون جولات إكسبو للأزواج جاذبة للراغبين في استكشاف الجوانب الأماكن الأكثر رومانسية في الموقع، بما في ذلك ساحة الوصل التي ستقدم عروض أضواء ليلية مدهشة على شاشتها العملاقة بنطاق 360 درجة.

وستصحب رحلةُ إكسبو للتصاميم والعمارة الزوارَ في جولة تطوف أبرز معالم موقع إكسبو 2020 دبي المعمارية، بداية من جناح دولة الإمارات المصمم على شكل صقر إلى المباني والأجنحة المستدامة التي تمزج الطبيعة بفن العمارة، بينما في رحلة إكسبو لعشاق الطعام فيمكن للزوار تذوق مستقبل الأطعمة والتعرُّف إلى أحد نجوم الطهي أو تذوق أطباق مطبخ عالمي جديد أثناء مشاهدة العروض.

ويستطيع الزوار أيضا استكشاف رفاه البشر عبر رحلة إكسبو في مجال الصحة واللياقة، حيث يمكن للزائر ركوب دراجة أو حضور دروس اليوغا في حديقة اليوبيل والاستمتاع بأحدث الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية واستكشاف ابتكارات الرعاية الصحية القادرة على إحداث تغيير في حياتنا.

تشمل برامج الزيارات الأخرى رحلة الأعمال وريادة الأعمال، التي تستكشف كيف يضع صُنّاع التغيير من أنحاء العالم استراتيجيات لترك أثر إيجابي يدوم؛ ورحلة إكسبو في مجال التنقل التي تستعرض ابتكارات الجيل القادم التي تُسهّل حركة البيانات والناس والبضائع في أنحاء العالم، بداية من إسهام الذكاء الاصطناعي في تغيير الطرق التي بها نحيا ونتعلم ونلعب، ووصولا إلى مستقبل السفر الجوّي.

وسيكون بوسع الزوار كذلك استكشاف المزارع الرأسية والتنزه في الأجنحة الصفرية الطاقة عبر رحلة إكسبو في مجال الطاقة، فيما يمكنهم في جولة إكسبو لهواة التقنية والمبتكرين استكشاف الذكاء الاصطناعي والفضاء والواقع المعزز والاستراحة لتناول الغداء مع الروبوتات.

تمثل استضافة إكسبو استثنائي مع ضمان أمور الصحة والسلامة والرفاه لجميع المشاركين في الوقت ذاته الأولوية القصوى لإكسبو 2020 دبي. وفي الأشهر الخمسة الماضية، استقبل إكسبو 2020 دبي أكثر من 100 ألف زائر في جناح الاستدامة (تيرّا) في تجربة ناجحة، واستضاف أيضا ضمن الاجتماع الأخير للمشاركين الدوليين، الذي أقيم في مركز دبي للمعارض، فعاليات حضورية ضمّت مئات الموفدين من الدول المشاركة.

وكان مما شهده الزوار في المناسبتين ولمسوه عن قرب برنامج الإجراءات الاحترازية الموسّع الذي تبناه إكسبو 2020 دبي من أجل ضمان سلامة جميع الزوار والمشاركين والموظفين عبر التعاون الوثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وهيئة الصحة بدبي، وبما يتماشى مع أحدث المعلومات والإرشادات من منظمة الصحة العالمية.

تشمل هذه الإجراءات تركيب كاميرات حرارية ومحطات التعقيم في أنحاء الموقع، والإلزام بارتداء الكمّامات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. وبناء على برنامج دولة الإمارات الناجح للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، يقدم إكسبو 2020 دبي أيضا التطعيم لجميع المشاركين الرسميين وموظفيهم مجانا.

يُقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 اكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 ليصبح أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر تاريخ الحدث الدولي؛ وسيرحب بالزوّار من أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد وفي احتفال بالإبداع والابتكار والثقافة والتقدم البشري على مدى ستة أشهر.