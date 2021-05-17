2500 موزّع تذاكر معتمَد يستقطبون زيارات دولية إلى «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن منظمو إكسبو 2020 في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021) أن أكثر من 2500 من وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران قد وقّعوا عقوداً ليصبحوا موزعي تذاكر معتمَدين لدى إكسبو 2020 دبي.

ويقدم موزعو التذاكر المعتَمدون المنتشرون في الأسواق الرئيسة، عبر أكثر من 100 دولة، باقات سفر ذات قيمة مضافة للزوار الدوليين لتجربة أفضل ما يقدمه إكسبو 2020 بناء على مجموعة واسعة من الميزانيات والتفضيلات، ما يدعم مهمة إكسبو في الترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد.

وقالت سوماثي راماناثان، نائب رئيس استراتيجية السوق والمبيعات، في إكسبو 2020 دبي: تفصل إكسبو 2020 دبي أقل من خمسة أشهر عن حشد العالم للاحتفال العالمي بالإبداع البشري - احتفال يعِد الزوار من جميع الأعمار والجنسيات والاهتمامات بتجربة استثنائية – ووجود شبكة دولية قوية من موزعي التذاكر المعتمَدين هو جزء لا يتجزأ من تحقيق ذلك.

وتابعت: يسُرّنا أن استطعنا تحقيق زيادة كبيرة في عدد موزعي التذاكر المعتمَدين الموقعين مع إكسبو، لأكثر من ضعف عددهم قبل بدء الجائحة الحالية. إكسبو 2020 جاهز للترحيب بالعالم، وبفضل دعم شركائنا في مجال السياحة والضيافة والسفر، سيجد زوارنا الدوليون دعماً كاملاً للانضمام إلينا ليكونوا جزءاً من إكسبو الدولي هذا الأكثر تنوعاً في التاريخ، بينما نبني معاً مستقبلاً أفضل للجميع.

وتعتمد شبكات الموزعين النشطة في الأسواق المستهدفة على كيفية حجز الزوار المحتملين في تلك البلدان التذاكر في مراحل مختلفة من عملية التخطيط لرحلتهم، وستكون مفيدة في تسهيل السفر إلى أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

ويأتي هذا الإعلان في سوق السفر العربي في أعقاب التجمع الشخصي الناجح لمندوبين رفيعي مستوى من 173 دولة، من بين الدول المشاركة في إكسبو التي يفوق عددها 190 بلداً، وذلك في الاجتماع السادس والأخير للمشاركين الدوليين في وقت سابق من هذا الشهر. وكان هذا الاجتماع هو أول فعالية يشهدها مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

كان إكسبو 2020 استقبل أيضاً، في وقت سابق من هذا العام، أكثر من 100 ألف زائر لتجربة المعاينة المبكرة لتيرّا - جناح الاستدامة، وهو ما أتاح لهم الاطلاع على لمحة عما لدى إكسبو 2020 حين يفتح أبوابه للعالم في الأول من أكتوبر.

تدابير

أتاح جناح إكسبو للحاضرين تجربة برنامج واسع النطاق من التدابير الاحترازية التي اتخذها إكسبو 2020 لضمان سلامة جميع الزوار والمشاركين والموظفين، والذي جاء تطبيقه بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات وهيئة الصحة بدبي، وتماشياً مع أحدث المعلومات والإرشادات من منظمة الصحة العالمية.

وشملت خطوات هذا البرنامج الإلزام بالحجز المسبق للتذاكر للتحكم في السعة وتدفق الزوار؛ والعلامات الأرضية واللافتات الموضوعة لتشجيع التباعد الاجتماعي؛ ووجود موظفين معينين لمراقبة عملية التباعد الاجتماعي وتنظيمها في جميع الأماكن.