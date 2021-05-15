إكسبو يعزز الطلب على أراضي «جبل علي هيلز»

المصدر: دبي - البيان

تستقطب أراضي جبل علي هيلز اهتمامات المستثمرين، بحكم الموقع المميز الذي يحتله مشروع جبل علي هيلز بقربه من منطقة إكسبو دبي التي ستتحول بعد نهاية المعرض إلى مكان إقليمي لكبريات الشركات العالمية والإقليمية، فضلاً عن ذلك قربه من شارع الشيخ زايد مما يتيح سهولة الوصول إلى مختلف معالم دبي السياحية والتجارية فضلاً عن القرب من إمارة أبوظبي.

وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إن أراضي جبل علي هيلز المتاحة للتملك الحر، تمثل قيمة مضافة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين بحكم موقعها وقربها من موقع الحدث العالمي الذي سيتحول فيما بعد إلى موقع دائم لكبرى الشركات العالمية.

وأضاف الحمادي أن المشروع حقق مبيعات أراض بقيمة 31.60 مليون درهم خلال العام الماضي تم من خلالها بيع 448 ألفاً و124 قدماً مربعة (41.632 متراً مربعاً) من مساحات الأراضي، فيما حققت الفترة الممتدة من بداية يناير حتى 25 أبريل من السنة الجارية بيع ما يعادل 183 ألفاً و416 قدماً مربعة من الأراضي بقيمة 11.88 مليون درهم مقارنة بـ 146 ألفاً و725 قدماً مربعة خلال الفترة نفسها من سنة 2020، وأرجع الحمادي هذا الارتفاع الطفيف إلى ملاءمة الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة وتغير اتجاهات السوق نحو الأراضي في دبي التي سجلت ارتفاعاً خلال السنة الجارية، حيث تم تسجيل نحو 1936 معاملة بيع أرض في الإمارة بقيمة 10.12 مليارات درهم منذ بداية السنة الجارية حتى تاريخ 25 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أشار الحمادي إلى إيجابيات المشروع التي لها دور في تعزيز الطلب على الأراضي مثل سهولة الوصول إليه من مختلف الاتجاهات سواء للقادمين من أبوظبي لدبي أو من سكان دبي والإمارات الأخرى، زيادةَ على ذلك أن المشروع يقع بالقرب من المناطق السياحية والحيوية في دبي والتي تستهوي السائح والمقيم مثل دبي وورلد سنترال ودبي باركس آند ريزورتس مع سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد مما يجعلها فرصة استثمارية مميزة في السوق، قائلاً أن جبل علي هيلز منطقة سكنية حديثة تتوافر على جميع متطلبات الحياة العصرية في دبي مثل المساحات الخضراء ومنافذ البيع بالتجزئة والمراكز الطبية. كما تضم المنطقة المدارس ودور الحضانات ومراكز التسوق والمنتجعات، مضيفاً أن المشروع قد تم تخطيطه بشكل أنيق في موقع متميز بالقرب من شارع الشيخ زايد.

وأوضح الحمادي، أن جبل علي هيلز يتيح للتملك الحر مساحات مختلفة من الأراضي تتراوح مساحتها ما بين 10000 و20 ألف قدم مربعة، مخصصة للمشاريع السكنية وبأسعار جذابة، وتتألف القطع الأرضية من خيارات أراض سكنية بتصريح بناء أرضي زائد طابق أول أو أرضي زائد 4 طوابق وأراضي متعددة الاستخدامات.

ولفت الحمادي، إلى أن وقوع المشروع بالقرب من موقع إكسبو زاد من أهميته وشجع على الإقبال عليه من قبل المستثمرين، حيث شهدت المراحل السبع السابقة إقبالاً كبيراً من مختلف المستثمرين في دبي بحكم قرب المنطقة من موقع إكسبو خصوصاً مع قرار العديد من الشركات العالمية باتخاذ منطقة إكسبو مقرات إقليمية بعد نهاية الحدث، فضلاً عن الحركة الكبيرة للمنطقة التي تحتضن واحداً من أكبر الموانئ في المنطقة والعالم فجبل علي مركز تجاري مزدحم بالأعمال، وهذا المشروع خيار ممتاز للمستثمرين والراغبين في الإقامة بالقرب من مقرات عملهم.