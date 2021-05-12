الدنمارك تؤكد رسمياً مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي- وام

أكدت حكومة الدنمارك مشاركتها رسمياً في «إكسبو 2020 دبي»، بالشراكة مع مجلس الأعمال الدنماركي في الحدث الدولي، الذي يجمع العالم على مدار ستة أشهر.وتلقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، تأكيد المشاركة في ختام اجتماع المشاركين الدوليين الأسبوع الماضي، في دبي من فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، الذي جرى تعيينه مفوضاً عاماً للدنمارك لدى «إكسبو 2020 دبي».

وسيعرض الجناح الدنماركي صادرات البلاد وفرص الاستثمار بها، وسيستعرض أيضاً قوة علاقاتها بدولة الإمارات، أمام جمهور الحدث العالمي، الذي يستضيف أكثر من 190 دولة، وملايين الزوار من مختلف أنحاء كوكبنا.

ويتوقع أن تشارك قرابة 1000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدنمارك.

هدف مشترك

وقال محمد الشحي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «تزداد أكثر من أي وقت مضى حاجة الدول والشعوب من مختلف بقاع العالم إلى أن تتحد وراء هدف مشترك لبناء كوكب أكثر قوة ونظافة وأمانا، ويسعدنا أن نرحب بانضمام الحكومة الدنماركية، إلى جانب شركائنا الموجودين بالفعل مجلس الأعمال الدنماركي. إن لبلدينا تاريخاً مشتركاً، ويجمعهما حب الثقافة وقوة العلاقات التجارية، وهو أمر سيكون بوسع الدنمارك تقديمه للعالم، وستكون مشاركتها إثراء لتجربة ملايين الزوار في إكسبو 2020».

وبعد تقديم خطاب المشاركة الرسمية، قال السفير فرانز مايكل سكولدملين: «الدنمارك تسرّها المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الذي يسعى لإعادة تعريف كيف يمكن الاستفادة من مفهوم «إكسبو الدولي» لجمع الناس والشركات والحكومات من أكثر من 190 دولة بطريقة فريدة لمواجهة التحديات العالمية ولاغتنام الفرص العالمية، وبينما يفتح العالم اقتصاداته شيئاً فشيئاً، فإن الشركات الدنماركية حريصة على المشاركة وعرض خبراتها واختراعاتها ورؤيتها للعالم، من أجل مستقبل أكثر نظافة وأمناً وصحة، وعبر آفاقها العالمية، وموقعها الذي يتوسط أفريقيا وآسيا وأوروبا، تمثل دولة الإمارات مكاناً مثالياً، للاجتماع من أجل هذا الحدث الضخم».

منصة دعم

وقال ينس لوند، رئيس مجلس الأعمال الدنماركي: «نحن سعداء بالترحيب بحكومة الدنمارك وسنفخر بتمثيل الدنمارك في دولة الإمارات أثناء إكسبو 2020 دبي- بوصفه منصة لدعم الاقتصاد العالمي، بينما يتعافى من تأثيرات الجائحة، وفرصة لا يمكن تفويتها، لنعرض للعالم فرص الأعمال العديدة، التي يمكن لبلدنا تقديمها. نضع الآن اللمسات النهائية على جناحنا، ونتطلع للعمل عن كثب مع بلدنا، لنشارك أفضل ما يمكن للدنمارك تقديمه للناس من مختلف أرجاء الأرض حين يفتح «إكسبو» أبوابه في الأول من أكتوبر».

برج كوبنهاغن الدوّار

يقع الجناح الدنماركي في منطقة التنقل، وهو عبارة عن برج للمراقبة بارتفاع 18 متراً، وهو نسخة من البرج الدوّار في كوبنهاغن، واكتمل البناء في الجناح ذي التصميم المميز، ويتوقع أن يصبح جاهزاً تماماً بنهاية يوليو.ويستضيف الجناح العديد من الشركات الدنماركية الشهيرة، وبينها أشهر خبراء التنقل العالميين مثل دي إس في وميرسك، إلى جانب روك وول وإيجي.

وستكون الأعمال جزءاً أساسياً في «إكسبو 2020 دبي»، حيث يُتوقع أن يشهد الحدث الدولي فتح أسواق وفرص جديدة، وإلهام الأفراد والمؤسسات لتشكيل شراكات جديدة وتأمين استثمارات، من شأنها الترويج للتعاون الدولي وإنعاش الاقتصادات، ويشمل هذا عقد ثلاثة منتديات عالمية للأعمال، إلى جانب منتديات متخصصة لموضوعات أعمال، وجلسات إحاطة بالأعمال المتاحة في الدول، وحلقات نقاشية وفرص لفعاليات التواصل وعلاقات الأعمال.