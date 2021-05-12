ملامح «ربيع التشيك» تظهر في «إكسبو»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي» ظهور ملامح الجناح التشيكي الذي يفترش مساحة 2200 متر مربع ضمن منطقة «الاستدامة» بمعرض «إكسبو 2020 دبي»،.

ويجري تشييد الجناح بنظام الهياكل المعدنية التي تشكل الهوية البصرية للجناح لتمنح الزائر متعة النظر إلى «غمامة تنشأ من الصحراء» لإيصال رسالة الجناح والقائمة على تقنيات تحوّل الهواء إلى ماء، والصحراء القاحلة لحدائق غناء عبر زراعة الصحراء ودمج موارد الطبيعة من هواء وماء وطاقة شمسية وتربة، سيجري إكساء أرضية الجناح باللدائن المدعمة بالألياف الزجاجية التي تم اختيارها لمقاومتها للتأثيرات المناخية ومميزاتها المستدامة.