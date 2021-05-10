«سيربا ديناميك» شريك رئيسي لجناح ماليزيا في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن جناح ماليزيا المشارك في «إكسبو 2020 دبي»، رسمياً الترحيب بشركة سيربا ديناميك هولدينجز بيرهاد، لتكون بمثابة شريك رئيسي أثناء فعاليات المعرض. وستلعب هذه الشراكة دوراً حيوياً في دعم هدف ماليزيا في تعزيز مكانتها وتقنياتها وقدراتها الابتكارية التي ستعرضها للجمهور من مختلف أنحاء العالم خلال الحدث الاستثنائي والمنتظر بشغف.

وقال بحر محمد نور، الرئيس التنفيذي للمركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ: نهدف وفق خطة ذكية إلى إظهار أفضل ما في ماليزيا خلال إكسبو دبي، بما في ذلك التقنيات المستقبلية، منوهاً بأن سيربا ديناميك هي شريك استراتيجي مثالي نظراً لما في جعبتها من خبرة واسعة وكفاءات عالية.

ويعد مركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ، الوكالة المنفذة لمشاركة ماليزيا في المعرض. وتأسست شركة سيربا ديناميك في عام 1993 بغرض تقديم حلول هندسية متكاملة لقطاعات للنفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة وصناعات مرافق المياه ومياه الصرف الصحي. ويشمل نشاطها الرئيسي في العمليات والصيانة والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل وحلول تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب.

وقال الدكتور داتو محمد عبد الكريم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة سيربا ديناميك: سنعمل عبر مشاركتنا في «إكسبو 2020 دبي» على تشجيع الشركات الماليزية على الاستفادة من هذا الملتقى الدولي الغاية في التميز باعتباره منصة فعّالة إلى الأسواق العالمية، ورفع مستوى أعمالها التي تأثرت بوباء «كورونا».

مكاتب

لدى سيربا ديناميك مكاتب في ماليزيا وإندونيسيا والإمارات والبحرين وقطر وسنغافورة والهند والمملكة المتحدة. والعام الماضي تم منحها عقداً للهندسة والمشتريات وبناء مركز الابتكار والحرم الأكاديمي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في أبوظبي.