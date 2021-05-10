النمسا توقظ الحواس بحلول مستقبلية في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

سيكون المفهوم المعماري الطموح لجناح النمسا موطناً لعشرات الشركات المستقبلية والمبتكرة في «إكسبو 2020 دبي». ولن يقدم الجناح المعاصر الرائع صورة شاملة للنمسا الحديثة فحسب، بل سيستعرض أيضاً لمحات عن تاريخها الغني بالابتكار.

ومع شعاره «النمسا توقظ الحواس» يدعم هذا الجناح رؤية «إكسبو 2020 دبي» لتنظيم واحد من أكثر المعارض العالمية استدامةً على الإطلاق. وتمّ تحقيق هذه الخطوة من خلال بناء جناح يحتاج إلى طاقة أقل بنسبة 70% من المباني التقليدية والمكيّفة في الإمارات وعبر إشراك الشركات ذات الرؤية الاستثنائية لأجل مستقبل أفضل.

ويجمع جناح النمسا بين المزايا البيئية والتكنولوجيا العالية المستوى، ما يجعله بالتالي تجسيداً قوياً لأهمية حماية المناخ. ومن ناحية ثانية، يركز هذا الجناح على الاستخدام الإبداعي للتكنولوجيا الرقمية، وهو ما أصبح ممكناً من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا النمساوية العالية الخبرة.

بصمة

وتسعى الشركات النمساوية إلى أن تترك بصمتها الدائمة في موقع «إكسبو 2020 دبي» بفضل ابتكاراتها، مع التشديد على إمكانيات البناء المستدام من خلال إبداعاتها الموجهة نحو المستقبل.

في الواقع، نجحت العديد من الشركات النمساوية بترك بصمتها في موقع إكسبو، بما في ذلك شركة أونغر شتاهلباو، التي تُعتبر جزءاً من فريق العمل الذي اهتمّ ببناء بوابات الدخول الأربع في المعرض. إنها واحدة من أنجح شركات الإنشاءات الفولاذية في النمسا والمعروفة في السوق العالمية.

وهناك أيضاً شركة رينتايم النمساوية التي تركز على تكنولوجيا الضباب، وتشكّل جزءاً من الشركات التي عملت على وضع أساسات المعرض، وستحمي ابتكاراتها جناح النمسا وجمهوره من الحرارة المرتفعة، علماً بأنه سيتم استخدام تقنية الضباب هذه أيضاً في جناح سنغافورة لتوفير التبريد اللازم.

إلى جانب ذلك، هناك ما لا يقل عن 3 شركات نمساوية تتولى إنشاءات الأخشاب في إكسبو، بما في ذلك روبنر هولتسباو العاملة في مجال المباني ذات الهياكل الخشبية المتطورة، وشتورا إنزو، وهي مورّد لشركة كروس لامينيتد تيمبر، وشركة تيلي التي تتخذ من النمسا مقراً لها، والتي تتولى أعمال النجارة.

من جانبه، قام الفنان النمساوي توماس ميديكوس الذي يصنع منحوتاته من الزجاج، ببناء منحوتة في محطة مترو الأنفاق المنشأة حديثاً بالقرب من المدخل الرئيسي للمعرض. وفي سبيل جعل شعار «إكسبو 2020 دبي» يظهر عند 90 درجة من دوران العمل الفني، كان عليه إنشاء ما يقرب من 1000 قطعة زجاجية مرسومة ومقطعة يدوياً تم توزيعها على 100 شريط زجاجي فارغ.

وأنجزت شركة بور التي تتمتع بحضور قوي في الإمارات مشروع «نظام مياه الأنفاق العميقة» لبلدية دبي بالتعاون مع بالحصا سيكس كونستركت، حيث سيتم استخدام هذا النفق لتوجيه المياه الجوفية ومياه الأمطار نحو محطة ضخ عن طريق البحر. وسيتم تجفيف 40% من المياه في المناطق السكنية في دبي عن طريق النفق الذي يتوقع أن يساهم في تغيير أسلوب الحياة في دبي.

من جانبها، تركز شركة دوكا ومن خلال الخدمات الرقمية الجديدة والفريدة على أساليب البناء المستقبلية، وباعتبارها واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال القوالب والحلول والخدمات المبتكرة في جميع مجالات البناء.

منصة عالمية

قالت المفوضة العامة بياتريكس كارل: يُعتبر الاستخدام المستدام والمسؤول للموارد تقليداً قديماً في النمسا. وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أكبر حدث في العالم هذا العام، وبالتالي سيوفر منصة عالمية للقضايا الرئيسية في يومنا هذا. ونريد استخدام هذا المنتدى لعرض سيناريوهات مستقبلية نموذجية للمباني المستقبلية ذات الكفاءة في استخدام الموارد والمناخ.