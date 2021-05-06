«إكسبو دبي 2020» في موعده بمسؤولية وأمان

المصدر: دبي- نهى حوا

جددت معالي ريم الهاشمي وزير دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العالم لمكتب «إكسبو 2020»،، تأكيدها أن «إكسبو دبي 2020» لا يزال في موعده، وسيجري افتتاحه في الأول من أكتوبر2021 بمسؤولية وأمان، وأنها أكثر تفاؤلاً اليوم مما كانت عليه من قبل.

وقالت لوكالة «بلومبرغ» على هامش الاجتماع النهائي للمشاركين الدوليين بـ«إكسبو دبي 2020»، والذي شارك فيه أكثر من 370 موفداً عن دول وشعوب العالم أن دبي تخطط لجذب 25 مليون زائر، خلال 6 أشهر على امتداد «إكسبو»، لكنها تريد القيام بذلك بطريقة مسؤولة وآمنة، مشيرة إلى أن اجتماع المشاركين الدوليين بـ«إكسبو دبي» إن دل على شيء، فقد «دل على قدرتنا ووعينا في جلب الجميع بطريقة مسؤولة وآمنة».

أما سبب تفاؤلها فيعود إلى توزيع اللقاحات ومشاهدة أسواق معينة، تتعامل بشكل جيد مع تفشي الوباء، مشيرة إلى أن الإمارات من أعلى الدول، التي أعطت لقاحات لسكانها في العالم، وأن «إكسبو 2020» يتطلع إلى تعافي أوسع نطاقاً على الصعيد العالمي.

ورأت أن دوامة «كوفيد 19» كانت تكبر وتصغر في أماكن مختلفة، والأوضاع لا تزال عرضة للتقلبات، مؤكدة أن دبي تركز الآن أكثر على البؤر، التي تشهد تحوّراً في الفيروس على نقيض الموقع الجغرافي، وهذه المتحوّرات كانت تتحرك في مواقع مختلفة، لكن التطعيم تمكن حتى اليوم من تخفيف وطأتها.

وعن «إكسبو»، أفادت أن دبي تشجع الجميع على أخذ اللقاح، وأنه سيجري تطعيم القوة العاملة في «إكسبو»، لكن لن يجري فرض هذا الأمر على الزوار، فهذا الأمر لا يجري التخطيط أو العمل به حالياً، لكنها أكدت وجود أشكال مختلفة من الاختبارات السريعة إلى جانب فرض إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأكدت أن «إكسبو 2020» سيكون مذهلاً وعظيماً، فهذه رحلة دامت عشر سنوات، والجميع حريص على انطلاق المعرض الدولي، مشيرة إلى توفر عروض افتراضية لمن لا يستطيع السفر، ليس فقط بسبب «كوفيد 19»، لكن من أجل توسيع نطاق «إكسبو»، حيث يتيح ذلك الوصول إلى الطلاب والخريجين ورواد الأعمال، ولهذا، أكدت أن «إكسبو» لن ينظر في الوظائف التي يمكن أن يولدها، لكن أيضاً في القطاعات المثيرة والمهمة، التي برزت أخيراً.