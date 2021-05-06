«إكسبو 2020» يرسم مساراً جديداً للسياحة والأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

يسطّر معرض «إكسبو 2020» فصلاً جديداً في مسيرة النجاح في دبي، مطلقاً تجربة عالمية من شأنها أن تُبرز ثقة الإمارة وأمانها وانفتاحها على الزوّار كافة، وتعزز قطاعَي السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، الآخذَين في الازدهار.

وأكد كل من معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وهلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي وعضو اللجنة العليا لإكسبو 2020، التزام دبي الراسخ باستضافة فعاليات إكسبو الدولي، وتقديم حدث دولي يبهر الزوار من أنحاء العالم ويلهمهم، ولفتا إلى نجاح الاجتماع الذي حضره شخصياً أكثر من 370 موفداً تمهيداً لافتتاح إكسبو 2020 دبي أول أكتوبر المقبل.

وقالت الهاشمي: «منذ مراحل التخطيط، عملنا يداً بيد مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لإنجاز إكسبو يستقطب الزوار من أنحاء العالم وتفخر به دبي ودولة الإمارات بأكملها».