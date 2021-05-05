«بانجكوتا» في إكسبو يطلق «بوابة رقمية» لتعريف الزوار بالفلبين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الفلبين عن دمج قصتها العميقة حول الاستدامة الثقافية في قوة التكنولوجيا الحديثة من خلال إطلاق تطبيقات ذكية وتفاعلية ستأخذ زوار جناحها في رحلة استكشافية من شأنها أن تتيح لهم خوض تجربة غامرة في ثقافة الفلبين وإبرازها دولة مبدعة، وذلك في قبيل الافتتاح المرتقب لمعرض إكسبو دبي 2020.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التجارة والصناعة الفلبينية، بصفتها الجهة المسؤولة عن مشاركة الفلبين في معرض إكسبو دبي 2020، بتوظيف الإبداع في مجال الرسوم المتحركة والبرمجيات وتطوير الألعاب إذ إنها أطلقت لعبة تثقيفية تحمل اسم «Bangkóta Trivia Quest» وتطبيق إرشادي للزوار يُطلق عليه «Mobile Visitor Journey»، مع استخدام مع شخصية الرسوم المتحركة الفلبينية التي تسمى «Ube Boy». وقد تم تطوير هذه الإبداعات الرقمية حصرياً من قبل متخصصين من مطوري الألعاب ومنشئي البرامج وفناني الرسوم المتحركة لمشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي.

تسعى اللعبة التثقيفية التي طورها وصممها مطور الألعاب الفلبيني جيمس بالاباي وفريقه في شركة «Digital Art Chefs»، إلى تعريف الزوار بالفلبينيين الأسترونيزيين، وستكون بمقام «بوابة رقمية» لأولئك الذين لن يتمكنوا من زيارة الجناح.

وفي هذا التطبيق، يجب على اللاعبين المشاركين كسب أكبر عدد ممكن من النجوم والشموس من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة حول الفلبين وجناحها، ليحظوا بفرصة الفوز بجوائز قيّمة من بوتيك «Go Lokal!» الذي سيكون في المنطقة 6 من الجناح.

وتأكيداً أن جناح الفلبين يعد مشروعاً طموحاً يوفر نظرة عميقة للأصول الحقيقية للفلبينيين، ويلهم الزوار ويشجعهم على تعميق فهمهم حول الاستدامة الثقافية، قال مطور الألعاب الفلبيني جيمس بالاباي: «أعتقد أن أكثر ما أدهشني كان التواصل الأسترونيزي. لقد جعلني أشعر بارتباط أكبر بالعديد من الثقافات والأشخاص الآخرين، وإنه يعطيني شعوراً عميقاً حول أصولنا وكيفية ارتباطنا بأشخاص آخرين من خارج جزرنا».

ومن جانب آخر، يوفر تطبيق «Mobile Visitor Journey» الذي صممته وكالة الإبداع الفلبينية BBDO Guerrero للزوار دليلاً شاملاً حول جميع تفاصيل الجناح الذي تبلغ مساحته 1386 متراً مربعاً. ويتميز التطبيق باحتوائه على نظام لتحديد المواقع لمساعدة الزوار على التنقل عبر المناطق الثماني المتميزة داخل الجناح، مع توفير المعلومات الأساسية حول العروض التي ستروي قصة الجناح.

كما أن هذا التطبيق الإرشادي يستبدل الحاجة إلى الخرائط المطبوعة التقليدية والدليل السياحي الفعلي، بعناصر رقمية تفاعلية تشمل الواجهات المرئية والنصية والصوتية، ما سيساهم في توفير تجربة استثنائية لزوار الجناح.

وسيتفاعل مستخدمو التطبيقين مع شخصية رسوم متحركة مغامرة ومرحة تدعى Magbun، والملقبة بـ«Ube Boy»، وهي التميمة الرسمية للجناح. من خلال تعريفهم بأصل أجداد الفلبين وثقافتهم التي تمتد أربعة آلاف عام، يترجم «Ube Boy» الهوية الفلبينية من خلال توظيف الرسوم المتحركة التي من شأنها أن تضمن تفاعل فئة الأطفال والشباب.

وقد تم ابتكار هذه الشخصية المتحركة بوساطة مؤسس Rocketsheep Studio المخرج الفلبيني وفنان الرسوم المتحركة أڤيد ليونغورين وفريقه، بالتعاون مع شركة الإنتاج Twenty Manila، بقيادة مؤسسها ومديرها الإبداعي ماني أنجيليس.

ويذكر أن هذين الفريقين قد شاركا في إنتاج مقطعي فيديو تشويقيين عن جناح الفلبين في إكسبو، مستخدمين Ube Boy شخصية رئيسة.

وقال أڤيد ليونغورين: «في مجال الرسوم المتحركة، فإن معظم فناني الرسوم المتحركة الفلبينيين معتادون جعل الأشياء تبدو غربية أو يابانية - إما أسلوب الأبطال الخارقين وإما الرسوم المتحركة الاعتيادية. بصفتنا جهة متخصصة في هذا المجال، نريد التركيز على توظيف العناصر المرئية المحلية الخاصة بنا في الأفلام التي نصنعها وذلك لإنشاء هوية رسوم متحركة فلبينية».

من جانبه، قال ماني أنجيليس: «يحتفل جناح الفلبين بمدى انتشارنا نحن الفلبينيين في جميع أنحاء العالم. كما يُظهر أن الفلبينيين يتمتعون بثقافة عميقة وهي ثقافة الترحيب بالضيوف من الخارج منذ عام 1521».

وبما أن إكسبو دبي 2020 سيقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ستتوافق إبداعات جناح الفلبين الرقمية مع حب الفلبينيين للتواصل، وهو ثقافة راسخة منذ نشأة أجدادهم. ونظراً لشغفهم بالسفر عبر المحيطات وحول العالم، يظل الفلبينيون المنتشرون في جميع أنحاء العالم مرتبطين ثقافياً بأسلافهم ومتصلين رقمياً ببعضهم بعضاً من خلال التكنولوجيا.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة الفلبينية قد كلفت أيضاً مواهب فلبينية في صناعات إبداعية أخرى تشمل الهندسة المعمارية والتصميم والحرف اليدوية والفنون البصرية والمسرحية، وكذلك الأفلام والرسوم المتحركة وتطوير البرمجيات وفن الطهو والإعلام والنشر، لتمثيل الفلبين في إكسبو دبي 2020.