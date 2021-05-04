ريم الهاشمي: اجتماع 173 دولة اليوم يمثل ثقة دول العالم في قدرة الإمارات على استضافة اكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

استضافت دبي اليوم فعاليات الاجتماع النهائي للمشاركين الدوليين بإكسبو 2020 دبي بمشاركة أكثر من 370 ممثلا عن دول وشعوب العالم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ان اجتماعاتنا اليوم وغداً يعتبر اكبر واهم الاجتماعات قبل افتتاح إكسبو2020 هذا الاجتماع التنسيقي الفني الذي يضم 370 شخصا من 173 دولة عبارة عن ثقة دول العالم في قدرة الإمارات وقدرة دبي في استضافة اكسبو وثقتهم في المنظومة الصحية للإمارات التي اثبتت للعالم إنها تتحدى الصعوبات.

واضافت معاليها " وجهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الى إبهار العالم فحاولنا عن طريق المشاريع الجبارة العظيمة التي وضعت والمدينة الجديدة التي تم بناؤها ، والمشاركة الدولية لم يسبق لها مثيل في مشاركات سابقة لإكسبو، فاليوم لدينا 190 دولة تم تأكيد مشاركتها وخاصة في ظل كيوفيد-19 ورغم الأوضاع الصعبة، في كافة أنحاء العالم، وهذه شهادة نحن نعتزبها، ونطلب من الله التوفيق في أداء المهمة على احسن وجه ونرفع راس شعب الإمارات في كل مكان".

وحول الحضور الدولي الكبير اليوم قالت معاليها إن دولة الإمارات اضطرت إلى تأجيل أكسبو ( لمدة سنة)، واليوم تواجد الوفود ومشاركتهم معنا عبارة عن تجسيد ثقتهم في قدرتنا في استضافة الحدث ان شاء الله في اكتوبر المقبل مؤكدة

حرص القائمين على الحدث على اجراءات السلامة الصحية فيما يتم فحص الوفود قبل وصولهم الى موقع اكسبو (PCR) علما ان كل موظفي اكسبو تلقوا اللقاح.

واكد الدكتور احمد مغاوي المفوض العام لجناح المصري ان اكسبو هو المنبر الأساسي والمحفل الذي يضع اي بلد لعلاقات تكاملية ترابطية ما بين الدول بعضها البعض والدورة الحالية لإكسبو 2020 على ارض دبي في الإمارات الشقيقة تتعامل مع إكسبو من منظور كترابط العقول لصنع المستقبل، ومن هنا تأتي خصوصية إكسبو في هذه الدورة، فترابط العقول لصنع المستقبل في وقت العالم اجمع يمر في تحديات كثيرة جداً، مثل جائحة كورونا.

وحل الجناح المصري قال ان المحتوى الذي سيتم عرضه داخل الجناح يتم إنتاجه حالياً، واجندة الفعاليات ستكون مفاجأة لكي يكون لدينا فعاليات ومحتوى براق وجذاب يجعل الزائر يستمتع بالجناح المصري وإكسبو بشكل عام.

ومن جانبه قال فريدون حرتوقه المفوض العام للجناح الاردني بإكسبو ان مشاركتهم هذا الحدث المهم فرصة مهمة للأردن لكي يعرض المميزات الموجودة والفرص والتطور في المملكة.