انطلاق الاجتماع النهائي للمشاركين بإكسبو غداً

المصدر: دبي – بشار باغ

تنطلق غداً في دبي فعاليات الاجتماع النهائي للمشاركين الدوليين بإكسبو 2020 دبي، وستطلع الدول المشاركة خلال الاجتماع الذي يستمر ليومين على أحدث التطورات والتقدم الذي تحقق في المعرض، وسيزورون أجنحة دولهم في موقع الحدث.

ومع اقتراب موعد انطلاق الحدث في 1 أكتوبر المقبل، تتجه أنظار العالم إلى إكسبو باعتباره منصة لانطلاق مسيرة التعافي العالمي من تداعيات الجائحة، وإنعاش التعاون وتحفيز الابتكار، خصوصاً أنه أول حدث ضخم يشهده العالم منذ بدء الجائحة، وسيمثل تجمعاً عالمياً يحتضن 200 جهة ودولة.