«إكسبو دبي» يستعد للانطلاق.. واحتفال بالذكرى الـ170 للحدث الدولي

المصدر: دبي - البيان

احتفل المكتب الدولي للمعارض أمس بالذكرى 170 لإقامة أول إكسبو دولي، بينما يضع إكسبو 2020 دبي اللمسات النهائية استعداداً للانطلاق في أكتوبر.

وفي 1851، أقيم «المعرض العظيم» في لندن، حيث احتضنته قاعة كريستال بالاس الأخاذة، ليصبح أول نسخة من إكسبو الدولي. والآن، وبعد 170 عاماً، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم وشعوبه في النسخة المقبلة من إكسبو الدولي، لتكون هذه المرة الأولى التي يقام فيها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

ويتطلع إكسبو 2020 دبي لقيادة الإلهام والابتكار والتعاون في أول حدث ضخم يشهده العالم منذ بدء جائحة كوفيد 19، والذي سيمثل تجمعاً عالمياً يحتضن أكثر من 200 جهة ودولة لإلهام التحرك وتقديم حلول فعالة للتحديات التي نعيشها في الوقت الحالي.

والمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة جناحها الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، لن تُقسم أجنحة الدول على أساس جغرافي، بل ستتوزع حسب تركيزها على أي من الموضوعات الثلاثة الرئيسة في إكسبو 2020 دبي، الفرص والتنقل والاستدامة، التي تمثل المحركات الأساسية لبناء مستقبل أفضل للجميع.

ومنذ انطلاقها، قدمت دورات إكسبو الدولي للعالم الكثير مما نستخدمه اليوم في حياتنا اليومية، كأجهزة التلفزيون الملون، والهواتف المتحركة، وسحّاب الملابس، بل حتى صلصة الطماطم «كاتشب».

ويبرز استمرار هذه الأشياء وتاريخها مدى أهميتها لمن عاصروا طرحها وللأجيال التي تلت. ومنذ 1851 في لندن، تنقلت دورات إكسبو الدولي بين وجهات متنوعة وبينها سانت لويس وباريس ونيويورك وأوساكا وشنغهاي إذ استضافت زوارها من أنحاء العالم، وستضيف دبي والإمارات اسميهما إلى هذه القائمة الطويلة بمساهماتهما التي ستكون فريدة وتاريخية.