معروضات تفاعلية في إكسبو 2020

اقترب المعرض المُعَدّ خصيصاً من أجل الجناح الألماني في إكسبو 2020 على الاكتمال، حيث سوف تُقدّم المعروضات التفاعلية في الأقسام الفرعية التي تتناول موضوعات الطاقة ومدينة المستقبل والتنوع الحيوي مبتكرات مستدامة «صُنعت في ألمانيا». فضلاً عما يتحف به المعرض الأساسي زواره من معروضات، يوفّر الجناح الألماني «ملتقى ألمانيا» لضيوفه منهجاً متكاملاً من الترفيه التعليمي يمتزج فيه المرح بتوصيل المعرفة. ويتم الإعداد للإطلالة الألمانية في إكسبو 2020 بتكليف من الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة والتي كَلّفت بدورها شركة كولنميسى بتنظيم وتنفيذ المشروع. أما تصميم المعرض، فقد اضطلعت به وكالة «فاكتس أند فيكشن» الإبداعية.

أمن المياه

تتعاون الإمارات والأردن وهولندا في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أمن المياه والطاقة والغذاء، وذلك من خلال إكسبو 2020 دبي.

وستُتوّج جهود الدول الثلاث بعقد «قمة المياه والطاقة والغذاء» رفيعة المستوى، ضمن فعاليات «إكسبو دبي».

وستجمع القمة بين وضع السياسات واقتراح الحلول العملية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء باعتبار أن المياه والطاقة والغذاء أهم الموارد، التي لا غنى عنها لاستمرار حياة البشر وتحقيق التنمية المستدامة، وتُمثِّل التغيُّرات المناخية تحدياً كبيراً يهدد توافر هذه الموارد المرتبطة ببعضها البعض، بينما يؤدي ارتفاع عدد سكان العالم والتوسُّع الحضري المتزايد إلى مزيد من الضغوط.

أصحاب الهمم

تأكيداً لالتزامه باستضافة إكسبو الدولي الأكثر شمولاً وتيسيراً لوصول أصحاب الهمم في تاريخ الحدث الدولي، أصبح إكسبو 2020 دبي أول حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا – وأول إكسبو دولي على الإطلاق – يحصل على شهادة بأنه حدث ملائم لذوي الصعوبات الحسية.

ومن بين الإجراءات التي اتُّخذت لتلبية احتياجات ذوي الصعوبات الحسية، يوفر إكسبو 2020 دبي 4 غرف هادئة للزوار الذين يعانون من الحمل الحسي الزائد أو القلق، بينما ستكون القصص الاجتماعية متاحة للتنزيل من موقع إكسبو 2020 دبي الإلكتروني والتي توفر معلومات حسّية عن تجارب زوار إكسبو 2020 دبي المختلفة. أيضاً سيتم توفير «شرائط عباد الشمس» لمن يرغبون في الإشارة إلى أن لديهم إعاقة خفيّة.