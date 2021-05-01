جناح النمسا.. أفكار خلاقة

المصدر: دبي - البيان

تقدم النمسا أفكاراً خلاقة وغير تقليدية في جناحها بإكسبو دبي، حيث يجمع الجناح 38 شكلاً مخروطياً لتشكل تكويناً جميلاً على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2400 متر مربع. وسيكون ارتفاع هيكل البناء ما بين 6 -15 متراً، مقطوعة من الأعلى ومغلفة من الداخل بالجص.

وبفضل استخدام أقدم مواد البناء في العالم وتوظيف تقنية تبريد ذكية للتهوية مع أبراج الرياح، فإن جناح النمسا سيقدم أجواء مريحة مستوحاة من الطبيعة. وستحتفظ النمسا بمساحة عرض خاصة للمبادرات المبدعة والحلول الملهمة من النمسا، حيث سيغطي iLab باعتباره «أفضل اختيار» مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموضوعات التي سيتم تقديمها بالتناوب في الوقت المناسب.

ويبلغ قطر المخاريط عند القاعدة 7 أمتار، بينما تتفاوت ارتفاعاتها بين 6 و15 متراً وهي تتشابك معاً لتوفر مساحات متسلسلة بأحجام متفاوتة. وتم استخدام 246 من الأجزاء مسبقة الصنع في أعمال البناء وربطها معاً لتشكيل المخاريط، ما سيسهّل عملية تفكيك وإعادة بناء الجناح في موقع آخر عقب الانتهاء من استخدامه.

توحيد العالم

وتنظر النمسا إلى إكسبو دبي أنه فرصة لإعادة توحيد العالم مجدداً بعد أن فرضت الجائحة الحالية قيوداً عزلت الدول عن بعضها البعض.

وأكدت مارغريت شرامبوك، الوزيرة الفيدرالية للشؤون الرقمية والاقتصادية في النمسا: يجب علينا اتخاذ إجراءات تتجاوز الحدود الوطنية وعلى مختلف الأصعدة ذات الصلة لنساهم في بناء انتعاش قوي معاً.

وأضافت أن المعرض سيوفر منصة فريدة للتطرق للعديد من القضايا المفتوحة، والحلول المحتملة والخبرات المتولدة عن هذه الأزمة العالمية، فضلاً عن الوصول إلى استنتاجات مهمة.