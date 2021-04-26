فرنسا تكشف عن فعالياتها في «إكسبو دبي» اليوم

المصدر: باريس - البيان

يعقد جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وإريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في «إكسبو2020 دبي»، رئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»، مؤتمراً صحفياً عن بُعد عبر شبكة الإنترنت يتحدثان خلاله عن آخر المستجدات المتعلقة بمشاركة فرنسا في معرض «إكسبو2020 دبي» الدولي. وسوف يكشف الوزير الفرنسي خلال المؤتمر الرقمي الذي سينعقد اليوم، بحضور جميع الرعاة الرئيسيين وأصحاب المصلحة عن تفاصيل برامج الفعاليات والمعارض الجانبية المتخصصة المؤقتة والدائمة التي يستضيفها «جناح فرنسا» طوال فترة انعقاد هذا الحدث الدولي.

ويُشار إلى أنه تم الإعلان أخيراً، عن انتهاء العمل في «جناح فرنسا» واستكمال جميع الإنشاءات فيه قبل 5 أشهر من الموعد الرسمي لافتتاح المعرض الدولي بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، يرافقها فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة والجاذبية الاقتصادية.