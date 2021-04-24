"إكسبو 2020" يستعرض مفهوم الكثافة ودورها في خلق فرص واعدة

يستعرض الجناح الوطني لمملكة البحرين في إكسبو مفهوم الكثافة ودورها في خلق فرص واعدة وعبر تجربة ملموسة ومكانيّة، ويشكل الجناح مساحة مفتوحة ومغمورة قليلاً في الموقع، يتمّ الوصول إليها، من خلال منحدر يصنع انتقالاً بين العالم الخارجي والداخلي للجناح.

ويتكوّن هيكل هذه المساحة المركزيّة من 126 عموداً بسماكة 11 سنتيمتراً، وبارتفاع يبلغ 24 متراً، وتتّصل ببعضها البعض في نقاط عدة على ارتفاع المساحة.

وتدعم هذه الأعمدة بعضها البعض بالإضافة إلى تثبيتها للسقف، في تأويل شاعري يوضح مبادئ التواصل والكثافة في استكشاف الاحتمالات ثلاثية الأبعاد المستوحاة من الزخارف الجصيّة الهندسية التقليدية للعمارة البحرينية التراثية.

إنجاز فرنسي



أكملت فرنسا أخيراً أعمال الإنشاءات في جناح إكسبو دبي، وبدأ العمل في بناء الجناح بوضع حجر الأساس في مايو 2019. وعلى الرغم من الأزمة الصحية التي ألمّت بالعالم وتأجيل «إكسبو 2020 دبي» جرّاء ذلك، فإن استكمال «جناح فرنسا» قبل 5 أشهر من الافتتاح المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، يعد إنجازاً كبيراً في ظل الظروف الحالية.

وبذل مهندسو المكاتب الهندسية التي أشرفت على إنجاز هذا المشروع جهوداً كبيرة، وعلى رأسهم جان لوك بيريز وبرنارد موبلو (أتيليه دو برادو للهندسة المعمارية) وجاكوب سيلينييه وباسكال غرابلي (سيلينييه آند غرابلي الهندسية)، حيث أشرفوا شخصياً على مراقبة خططهم، خطوة بخطوة.



تجارب آمنة



أشاد ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض بتوجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة، وأكد كيركِنتزس أن الإمارات بهذه الخطوة تثبت مرة أخرى تفانيها في تكريس الجهود لتنظيم حدث عالمي وشامل حقاً ليقدم تجارب مفيدة وآمنة للزوار.

وأضاف كيركِنتزس «أكدت دبي والإمارات خلال الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» التزامها المتواصل، وفي الوقت المناسب دائماً تجاه الصحة والتضامن العالمي».

ويتولّى المكتب الدولي للمعارض، وهو منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، مسؤولية الإشراف على جميع معارض إكسبو الدولية.