جناح الولايات المتحدة.. حرية الإبداع

المصدر: دبي - بشار باغ

يركز جناح الولايات المتحدة في إكسبو دبي على مناخ الحرية الأمريكي الذي يمّكن للإبداع ويطلق العنان للفرص، وتصل مساحة الجناح إلى 36 ألف قدم مربعة، وسيتيح للزوار فرصة للاطلاع على تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها وما تتميز به من ابتكارات واختراعات. وسيقدم الجناح تجربة فريدة للزوار، احتفالاً بالقيم والثقافة الأمريكية تحت شعار «الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل».

كما يضم الجناح العنصر الأعلى ارتفاعاً في موقع الحدث لأي جناح دولة، حيث يعرض مجسماً يشكل نسخة طبق الأصل عن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 ويبلغ ارتفاع الصاروخ 14 طابقًا، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة الأولى قادر على إعادة الطيران. وفالكون 9 هو الصاروخ الأكثر تحليقًا في الولايات المتحدة، حيث يتفوق على الصواريخ القابلة للاستهلاك التي تم إطلاقها منذ عقود.

وهناك معروضات أخرى من ضمنها قطع حجرية من القمر، وإحدى المركبات الآلية التي هبطت على سطح القمر وغيرها الكثير. كما ستشارك الولايات المتحدة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سينظمها إكسبو خلال فترة فعالياته.

وستختتم الولايات المتحدة مشاركتها في إكسبو من خلال تنظيم بعثة تجارية موسعة للأعمال في مارس 2022 وهو الشهر الأخير من إكسبو، وستضم البعثة 100 شركة أمريكية إلى الحدث لتعريفها بكل ما تتميز به الإمارات وما تقدمه من فرص تجارية واستثمارية.

وسيقوم برنامج المحتوى الخاص بالجناح بتسليط الضوء على كيفية تحرك أمريكا في قطاع الفضاء وجعله متاحاً للجميع. ويعمل الجناح بنشاط على توظيف فناني الأداء والمتحدثين الثقافيين، بالإضافة إلى الأمريكيين الشباب للعمل كسفراء للشباب ومرشدين للجناح.