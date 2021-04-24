جناح الهند.. فرص لمستقبل واعد

المصدر: دبي – بشار باغ

يقع جناح الهند في «إكسبو 2020 دبي»، ضمن منطقة الفرص، ويحمل شعار «المستقبل في الهند»، ويهدف للتعريف بما تزخر به من آفاق وإمكانات واعدة باعتبارها أرض الفرص في جميع القطاعات، بدءاً من الفضاء مروراً بتقنية المعلومات والصناعات الدوائية، وصولاً إلى الرعاية الطبية والتعليم وغيرها.

وبالرغم من تركيز الجناح على الفرص، ويقع ضمن المنطقة المخصصة لهذا المجال، إلا أنه سيركز أيضاً على المجالات الرئيسية الأخرى لـ«إكسبو دبي» أي التنقل والاستدامة.

وفي مؤشر على اهتمام الهند بالمشاركة الفاعلة في «إكسبو دبي»، فقد خصصت ميزانية، بقيمة 250 مليون درهم لبناء وتشغيل أكبر جناح لها على الإطلاق في تاريخ مشاركاتها في معارض إكسبو الدولية، وذلك من حيث مساحة الجناح والميزانية المخصصة له، وحجم برامج المحتوى وشمولية المشاركة فيه من كل الولايات الهندية.

وتبلغ مساحة أرض الجناح 4614 متراً مربعاً، فيما يصل ارتفاع المبنى إلى 27 متراً، ويبلغ إجمالي المساحات المبنية 8700 متر مربع، ويحيط بالجناح واجهة تتضمن ألواحاً متحركة، تشكل لوحة عرض تفاعلية متغيرة لتشكيل عروض بصرية مبهرة، تجذب انتباه الزوار في المناطق المحيطة به، ويضم الجناح مبنيين، الأول هو مبنى الجناح الرئيسي، أما الثاني فهو مبنى «بلازا» مخصص لخدمات التجزئة وفعاليات الأطعمة والمشروبات يعتليه مجسم لـ«أشوك تاشكرا»، وهو رمز هندي تاريخي يتوسط علم الهند، ويفصل بين المبنيين مسرح مفتوح، بحسب أمان بوري.

ويضم المبنى الرئيسي 5 طوابق، تشمل القبو والطابق الأرضي بالإضافة إلى 3 طوابق، وسوف يخصص الطابق الأرضي للفعاليات المرتبطة بموضوعات معينة، بما يشمل مجال استكشاف الفضاء وخصوصاً مسبار «مانجاليان» الهندي، الذي وصل بنجاح إلى مدار المريخ بتكلفة منخفضة هي الأقل في تاريخ برامج استكشاف الكوكب الأحمر عالمياً، وسيتضمن الطابق الأرضي وسائل عرض رقمية تفاعلية، وسيتم عرض محتوى متغير ومتنوع بشكل دوري، فمن الفضاء إلى اليوغا وغيرها، في حين يستضيف الطابق الأول فعاليات الولايات المحلية، أما الطابق الثاني فهو مخصص لفعاليات الحكومة المركزية، فيما يُخصص الطابق الثالث لأنشطة وفعاليات الأعمال والتجارة والاستثمار.

وسيركز الجناح بشكل عام على 5 محاور، تشمل التجارة والسياحة والتقنية، بالإضافة إلى المهارات والتقاليد التراثية، مع الحرص على إبراز التنوع الذي تتمتع به الهند، إذ سيتم تنظيم فعاليات دورية تمتد لأسبوع أو أسبوعين مخصصة لكل من ولايات الهند، التي يصل عددها إلى 29 ولاية، وبذلك تستعرض كل ولاية ما تتميز به من مقومات سياحية وثقافية وفرص اقتصادية واستثمارية، بالإضافة إلى الأطعمة والحرف التقليدية التي تتميز بها، وذلك بهدف التعريف بمختلف مناطق الهند ككل وإغناء المحتوى والمعروضات والفعاليات، ضمن الجناح لمفاجأة الزوار بشكل مستمر على امتداد فترة انعقاد «إكسبو دبي»، حيث سيكون هناك برنامج جديد للفعاليات في الجناح يومياً بأنشطة متنوعة وجديدة، لتقديم شيء جديد كل يوم للزوار، كما سيشارك العديد من مشاهير «بوليوود» في فعاليات الجناح.