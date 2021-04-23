«إكسبو دبي» يحصد أرقى جوائز الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

حازت 8 مشروعات للبنية التحتية في إكسبو دبي أعلى تصنيفات «سيكوال»، النظام المعترف به دولياً لتقييم الاستدامة في الهندسة المدنية، وهو ما يمثل علامة فارقة في مسيرة إكسبو، حيث يصبح من أكثر نُسخ إكسبو الدولي استدامة على الإطلاق.

تتراوح تصنيفات «سيكوال» - وهو أول نظام في العالم لتقييم الاستدامة وتصنيفها ومنح الشهادات فيها لأفضل الممارسات في مشروعات البنية التحتية – من «ناجح» بنسبة 30 % إلى «ممتاز» بنسبة 75 %، وتحدَّد بناء على مجموعة من مسائل الاستدامة، بما فيها استخدام الأراضي والبيئة والنقل والمرونة والتلوث. وإكسبو دبي أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط يحصل على تصنيف «ممتاز» من «سيكوال».

ونجحت ساحة الوصل، وهي القلب النابض لإكسبو، الذي يربط بين مناطق الموضوعات الثلاث ويوفر نقطة التقاء ضمن مناخ محلي مظلل لا يشبهه شيء في دبي، في تجاوز أعلى عتبة للجائزة، بإحرازها نسبة 91.6 %. أما التعريشة الفولاذية لقبة الوصل، البالغ قطرها 130 متراً وارتفاعها 67.5 متراً، والتي تحيط بالساحة وتشكل أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم، فسجلت نسبة أعلى بلغت 93.6 %.

وتُعد شهادات الامتياز الممنوحة لإكسبو دبي من أكبر لوائح الجوائز المقدمة من نظام «سيكوال» لموقع واحد عالمياً، وهي تمثل أرقى الجوائز في مجال الهندسة المدنية وتسلط الضوء على نجاح الحدث الدولي في دمج مبادئ التصميم المستدام في مختلف مبانيه ومكونات بنيته التحتية وتنسيق حدائقه. وانطلق نظام «سيكوال» في عام 2004، بعد أن طورته مؤسسة المهندسين المدنيين، ومقرها المملكة المتحدة، وغيرها من مؤسسات المجال. وهو الآن جزء من مجموعة برامج «بريم» ضمن مجموعة بي آر إي غلوبال، حيث يجمع أساليب تقييم الاستدامة الرائدة عالمياً لتصنيف المباني والخطط الرئيسية والبنى التحتية عبر دورة حياة الأصول المنشأة.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي: الاستدامة بوصفها من موضوعاتنا الفرعية الثلاثة، تؤثر على الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي نعيش فيها وتجسد التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي. إلى جانب تكريم دور القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وضع الإمارات في مكانة رائدة على صعيد التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، فإن كلاً من شهادات الامتياز هذه من «سيكوال» تبرهن على ما تبذله فِرَق الاستدامة وتسليم الموقع لدينا من تفانٍ وعمل جماعي. وجميع المعنيين بالحدث الدولي تجمعهم رغبة مشتركة في ضمان أن يكون إكسبو 2020 دبي من أكثر نُسخ إكسبو الدولي استدامة على الإطلاق، إلى جانب دعم جهود الدولة في بناء مجتمعات أكثر نظافة وأماناً وصحة لأبناء شعبها.

وشملت جوائز الامتياز من «سيكوال» مساحات إكسبو العامة، وساحة الوصل، والحدائق، والمظلات، وغيرها من عناصر البنية التحتية في الموقع البالغة مساحته 4.38 كيلومترات مربعة.

عمل دؤوب

وقال كيث نيكلسون، مدير حساب البنية التحتية الرئيسي ومدير المشروع الرئيسي لدى «بي آر إي»: أظهرت البنية التحتية لإكسبو 2020 دبي، بما في ذلك مشروعاته الفرعية، أداء عالياً على صعيد الاستدامة في مختلف أنحاء الموقع. ونحن فخورون للغاية بإنجازات فِرَق المشروع وإحراز تصنيف «ممتاز» من سيكوال – ليصبح إكسبو دبي أول مشروع يحقق هذا الإنجاز في الشرق الأوسط، ويقدم برهاناً على العمل الدؤوب الذي يؤديه جميع المعنيين بالحدث الدولي.

محركات وطنية ودولية

وتتماشى جهود الاستدامة في إكسبو مع مجموعة من المحركات الوطنية والدولية، مثل رؤية الإمارات 2040، ومئوية الإمارات 2071، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن مبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي أطلقها عام 2012 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر الجديد. وسيقام إكسبو من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.