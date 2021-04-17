«إكسبو 2020 دبي» على اتم الاستعداد لفتح أبوابه للعالم

برهن «إكسبو 2020 دبي» على استعداده التام لفتح أبوابه للعالم في وقت لاحق من العام الجاري، بعد نجاحه في الترحيب بأكثر من 100 ألف زائر بأمان للاطلاع على تيرّا – جناح الاستدامة.

وخلال الفترة من 22 يناير الماضي إلى 10 أبريل الجاري، قدّم عرض الجناح الفرصة للمجتمع الإماراتي ليعاين واحدة من تجارب الزائر المميزة في إكسبو 2020، مقدماً لمحة عما سيحدث حين يرحب أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالزوار من مختلف أنحاء العالم في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وحسب استطلاع بشأن الزيارات التي استقبلها العرض الأول لأجنحة إكسبو فقد قيّم الزوار تدابير الصحة والسلامة في الموقع بأكثر من ثمانية على مقياس من واحد إلى تسعة، الأمر الذي أكد استعداد إكسبو لأن يستضيف العالم بأمان عندما يفتح أبوابه في أول أكتوبر.



اقتصاد دائري

أطلق الجناح السويسري في إكسبو دبي 2020 بالتعاون مع شبكة سويس نيكس، أخيراً، مبادرة الاقتصاد الدائري السويسري - الشرق الأوسط للشباب. وتهدف هذه المبادرة لاستقطاب طلبة من الجامعات في كل من دولة الإمارات، لبنان، المملكة العربية السعودية، والأراضي الفلسطينية المحتلة لتطوير حلول مبتكرة وفريدة للوصول إلى بيئة أكثر نظافة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحفيز تمكين الشباب.

وتسعى المبادرة إلى توفير إطار عمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين سويسرا والمنطقة فيما يتعلق بمجالات التعليم والبحث والابتكار، كما تدعم أيضاً قدرة الجناح السويسري على تأسيس شبكة من المبتكرين قبل إكسبو دبي 2020، حيث ستعمل الشبكة وبطريقة أقوى بعد انطلاق فعاليات إكسبو، وذلك لمناقشة التطورات التقنية والمجتمعية سعياً للانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.



50

يقام أكثر من 50 حدثاً في إطار برنامج أعمال الجناح الروسي في إكسبو دبي في غضون ستة أشهر وستتمحور الموضوعات الرئيسية حول الطاقة، والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والعمران، والفضاء، والنقل، والمناخ، والتعليم، وبالطبع الطب والرعاية الصحية.

وكشف الجناح الروسي أخيراً عن التصميم المعماري الخارجي والمعرض الداخلي له فضلاً عن برامج الأعمال والبرامج الثقافية التي سيقدمها إلى جانب الرمز الرسمي والنشيد الخاص به.

وقال سيرغي تشوبان المهندس المعماري للجناح إن التصميم جاء على هيئة قبتين تخلقان مساحة واحدة، حيث يدخل الزائر إلى الداخل ويصعد إلى الطابق العلوي، مشيراً إلى أن الجناح مغطى بخطوط متعددة الألوان لتخلق كل تلك العناصر حركة مستمرة.