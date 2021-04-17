جناح السويد.. غابة مستدامة

المصدر: دبي - البيان

يعتمد تصميم الجناح السويدي في إكسبو دبي على فكرة تنوع واتساع مساحات الغابات في السويد، حيث يتضمن مساحات تم تصميمها بما يحاكي تشكيلات الغابات والهضاب والشجر، كما يرتكز الجناح على أعمدة خشبية مع مساحات مفتوحة، إضافة إلى أدوار علوية محمولة على الأعمدة، بما يشبه بيوت الأطفال الخشبية التي يتم بناؤها فوق الأشجار. وتصل مساحة الجناح الذي سيراعي معايير الاستدامة إلى 3000 متر مربع.

وقال ميكائيل دامبريغ وزير الأعمال والابتكار والمفوض العام لجناح السويد في «إكسبو»: إن التصميم يعتمد على فكرة تنوع واتساع مساحات الغابات في السويد، حيث تتضمن مساحات تم تصميمها بما يحاكي تشكيلات الغابات والهضاب والشجر، كما يرتكز الجناح على أعمدة خشبية مع مساحات مفتوحة، إضافة إلى أدوار علوية محمولة على الأعمدة، بما يشبه بيوت الأطفال الخشبية التي يتم بناؤها فوق الأشجار.

وتصل مساحة الجناح الذي سيراعي معايير الاستدامة إلى 3000 متر مربع.