إنجاز جناح إندونيسيا في «إكسبو» نهاية أبريل

المصدر: أبوظبي – وام

قال كاسان موهري المفوض العام لإندونيسيا في إكسبو 2020 دبي إن نسبة إنجاز أعمال البناء في جناح بلاده وصلت إلى 94.6%، حيث من المقرر اكتمال الإنشاءات بنهاية أبريل الجاري إضافة إلى مواصلة تنفيذ مراحل عدة من الأعمال الداخلية جزئياً لكي يكتمل الجناح تماماً بحلول الموعد النهائي.

وأضاف المفوض العام لإندونيسيا في إكسبو 2020 دبي في تصريحات لـ «وام» أنه وفقاً للوائح إكسبو فإن تنفيذ أعمال الاختبار في جميع أجنحة الحدث العالمي بما في ذلك جناح إندونيسيا - سيكون في أغسطس وسبتمبر 2021.

وأشار كاسان موهري إلى أن جناح إندونيسيا الذي يقع في منطقة «الفرص» يركز على استعراض ابتكارات المستقبل التي تقدمها بلاده في قطاعات عدة إضافة إلى عرض منتجات وبرامج وخدمات إندونيسيا المتاحة من أجل استقطاب السياح والمستثمرين وتعزيز التعاون والزيارات ولكي يُصبحوا شركاء دوليين لإندونيسيا بصفتها جزءاً من سلسلة القيمة العالمية وبلداً ينعم بوفرة في الموارد المستدامة.

ولفت المفوض العام لإندونيسيا في إكسبو 2020 دبي إلى أن جناح إندونيسيا يهدف إلى استعراض التنمية المبتكرة لموارد بلاده الطبيعية والصناعة 4.0 والاقتصاد الرقمي والتنوع الرائع في الثقافة الإندونيسية والطبيعة التي تنعم بها.

وأوضح كاسان موهري أن مساحة جناح إندونيسيا في إكسبو 2020 دبي تبلغ 1860 متراً مربعاً تضم مساحة بناء إجمالية تبلغ ثلاثة آلاف متر مربع.. مشيراً إلى أن تكلفة بناء الجناح والتشغيل تُغطَّى عبر برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث توفر الحكومة والقطاع الخاصة الموارد اللازمة لتغطية التكلفة.

وحول ما يميز جناح إندونيسيا في إكسبو 2020 دبي.. قال كاسان موهري إن محتوى جناح إندونيسيا يقدم تصوراً لمستقبل بلاده في العام 2045، حيث يتيح الحدث الدولي فرصة لتعزيز سمعة إندونيسيا فيما يوفر الجناح شعوراً بالأمل والفضول والمرح الشديد لدى الزوار ورؤيته للمستقبل.

وقال إن رسالة جناح إندونيسيا في إكسبو 2020 دبي هي أن بلاده ستلعب دوراً مهماً في بناء مستقبل أفضل للعالم فيما سيسلط الجناح الضوء على جوانب عدة بعضها يتعلق بالتجارة والمعاملات والجوانب ذات الصلة بالتعاون التجاري والسياحة والاستثمار.

وأكد أن مشاركة إندونيسيا في إكسبو 2020 ستكون عبر المحتوى المتميز والإبداعي الذي ينسجم مع مفهوم «تواصل العقول وصُنع المستقبل»، حيث سيتعرف زوار إكسبو 2020 دبي الذين سيأتون إلى جناح إندونيسيا على فرص كثيرة للتعاون وسيستكشفون ويستثمرون كشركاء عالميين في اقتصاد ضخم في المستقبل.

16 اتفاقية

أشار المفوض العام لإندونيسيا في إكسبو 2020 دبي إلى أنه في العام 2020 أبرمت إندونيسيا والإمارات 16 اتفاقية بين الحكومتين واتفاقات أعمال مثل الإمدادات في قطاع الطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية..

وأكد أن دولة الإمارات أحد أهم شركاء إندونيسيا في مختلف المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي وبشكل خاص في الاستثمار والتجارة وقطاع السياحة.. مشيراً إلى دور الإمارات المهم في تأسيس هيئة الاستثمار الإندونيسية من حيث توفير المدخلات ذات الصلة بتشكيل صندوق الثروة السيادي بما في ذلك الحوكمة والأنشطة التجارية.