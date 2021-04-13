سيف بن زايد يثمّن جهود تمرين «إكسبو سديم»

المصدر: دبي ــ البيان

وجّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، وإلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الشكر لهما على تكامل جهود جميع الجهات المدنية والأمنية والعسكرية والخدمية، في تمرين «إكسبو سديم» للاستعداد لتأمين الحدث العالمي وخدمة المشاركين وملايين الضيوف.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أشكر الأخت ريم الهاشمي والفريق عبد الله المري على تكامل جهود جميع الجهات المدنية والأمنية والعسكرية والخدمية، في تمرين «إكسبو سديم» للاستعداد لتأمين الحدث العالمي وخدمة المشاركين وملايين الضيوف، بكل محبةٍ وأمان في بلدهم الثاني الإمارات، التي سيبقى علمها عالياً شامخاً بالإنجازات».