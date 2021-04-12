جناح اليابان في «إكسبو دبي» أرابيسك وأنماط يابانية تقليدية

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

مستوحاة من القواسم المشتركة بين الأنماط التقليدية اليابانية والعربية، كشفت اليابان عن واجهة جناحها المشارك في معرض إكسبو دبي 2020، فيما يمثّل شبكة هندسية ثلاثية الأبعاد تحيط المبنى الذي يدور موضوع مشاركته في فلك «الاتصال».

المشروع الذي جاء تصميمه بتوقيع المكتب الهندسي «ياكو ناغاياما آند آسووسييتس» يبحث في أوجه التشابه الثقافي بين اليابان والشرق الأوسط عبر الوسائل المعمارية المختلفة. كما وتجمع الواجهة الثلاثية بين أنماط الأرابيسك والأنماط التقليدية اليابانية «أسانوها» وبكل تأكيد الإشارة إلى فن الأوريغامي الياباني.

وبحسب موقع «آرك ديلي» المتخصص في العمارة، فإن الهيكل الذي يغلف الجناح الياباني المشارك يشير أيضاً إشارة إلى فن تغليف الهدايا الياباني (أوريغاتا). وفي هذا الشأن علق المكتب الهندسي الياباني أنه «فيما يتعلق بالاتصال الثقافي، فقد انطلقت نقطة البداية من أوجه التشابه التي يمكن رؤيتها بين الأنماط الهندسية للشرق الأوسط واليابان، عبر واجهة تمثل نوعاً جديداً من الشبكات ثلاثية الأبعاد الهندسية تعمل كهيكل ومرشح بيئي».

تماشياً مع تركيز «إكسبو دبي 2020» على الاستدامة، يشتمل نظام التبريد في الجناح على تقنيات صديقة للبيئة مستوحاة من تقاليد كلتا الثقافتين اليابانية والشرق أوسطية. إذ تعمل المادة الرقيقة للواجهة التي تشبه الورق الياباني على حماية الجناح من أشعة الشمس المباشرة، بينما تساعد بركة المياه الضحلة أمام المبنى في تبريد المنطقة.

تم بناء المشروع في منطقة الفرص بالمعرض، وقد أوشك بناء المشروع على الانتهاء. علماً بأن شعار اليابان للجناح هو «Join.Sync.Act» أملاً بتشجيع الزوار على اكتشاف الفن النابض بالحياة والثقافة والتكنولوجيا للأمة التي ستستضيف المعرض المقبل في أوساكا في عام 2025.