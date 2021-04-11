الجناح الروسي في إكسبو دبي يكشف عن برامجه

المصدر: دبي - وام

كشف الجناح الروسي في معرض إكسبو دبي 2020 عن التصميم المعماري الخارجي والمعرض الداخلي له فضلاً عن برامج الأعمال والبرامج الثقافية التي سيقدمها إلى جانب الرمز الرسمي والنشيد الخاص به وذلك خلال العرض الذي قدمه أول من أمس وحضره أليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي المفوض العام للجناح الروسي، وعمر شحادة الرئيس التنفيذي للمشاركات الدولية في إكسبو دبي 2020، وعصام كاظم رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وسيرغي تشوبان مصمم الجناح الروسي وفيكتوريا لوبيريفا سفيرة الجناح الروسي وعدد من المسؤولين.

وقال غروزديف إن الموضوع الذي تم اختياره للجناح الروسي في إكسبو دبي 2020 هو العقل الإبداعي - تحديد المستقبل، مشيراً إلى أن الجناح الروسي يعمل على إعداد برنامج تجاري وثقافي ثري لمعرض إكسبو دبي، سيسمح لملايين الزوار بالتعرف إلى إنجازات روسيا الحالية في الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة. من جانبه قال سيرغي تشوبان المهندس المعماري للجناح، إن التصميم جاء على هيئة قبتين تخلقان مساحة واحدة، حيث يدخل الزائر إلى الداخل ويصعد إلى الطابق العلوي، مشيراً إلى أن الجناح مغطى بخطوط متعددة الألوان لتخلق كل تلك العناصر حركة مستمرة.