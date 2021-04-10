الجناح الروسي في إكسبو دبي 2020 كشف عن برامج عمله

المصدر: دبي - وام

كشف الجناح الروسي في معرض إكسبو دبي 2020 عن التصميم المعماري الخارجي والمعرض الداخلي له فضلاً عن برامج الأعمال والبرامج الثقافية التي سيقدمها إلى جانب الرمز الرسمي والنشيد الخاص به وذلك خلال العرض الذي قدمه أول من أمس وحضره أليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي المفوض العام للجناح الروسي، وعمر شحادة الرئيس التنفيذي للمشاركات الدولية في إكسبو دبي 2020، وعصام كاظم رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وسيرغي تشوبان مصمم الجناح الروسي وفيكتوريا لوبيريفا سفيرة الجناح الروسي وعدد من المسؤولين.

وقال غروزديف إن الموضوع الذي تم اختياره للجناح الروسي في إكسبو دبي 2020 هو العقل الإبداعي - تحديد المستقبل، مشيراً إلى أن الجناح الروسي يعمل على إعداد برنامج تجاري وثقافي ثري لمعرض إكسبو دبي، سيسمح لملايين الزوار بالتعرف إلى إنجازات روسيا الحالية في الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.

من جانبه قال سيرغي تشوبان المهندس المعماري للجناح، إن التصميم جاء على هيئة قبتين تخلقان مساحة واحدة، حيث يدخل الزائر إلى الداخل ويصعد إلى الطابق العلوي، مشيراً إلى أن الجناح مغطى بخطوط متعددة الألوان لتخلق كل تلك العناصر حركة مستمرة.

وأضاف: كان من المهم أن أظهر في الجناح ليس ما هو ثابت، ولكن ما يتغير لتجسد هذه الحركة اللامتناهية التعايش المنسجم والموحد للأمة الروسية متعددة الجوانب.

ويسمى المعرض الداخلي «معجزات الميكانيكا»، وسيكون قلب الجناح ومركزه الدلالي، وهو عبارة عن تركيب يرمز إلى العمليات التي تنظم حياة الإنسان في المجتمع وتشكل قيماً مشتركة يُبنى عليها مستقبل البشرية باعتبار أن الإنسان ظاهرة معقدة ومعجزة حقيقية، وفرصها للتطوير لا حصر لها.

وسيقام أكثر من 50 حدثاً في إطار برنامج أعمال الجناح الروسي في غضون ستة أشهر والموضوعات الرئيسية ستتمحور حول الطاقة، والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والعمران، والفضاء، والنقل، والمناخ، والتعليم، وبالطبع الطب والرعاية الصحية.

كما سيعقد في الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر 2021، «منتدى روسيا» أحد أهم الأحداث التجارية الرئيسية في الجناح، وهو مؤتمر دولي مخصص للاستثمارات وآفاق التعاون التجاري الدولي مع روسيا، سيشارك فيه رؤساء الشركات الروسية والدولية الكبرى.

وفي الثالث من مارس 2022 سيعقد المنتدى الدولي «Russia Creates»، ليقدم أفضل المشاريع وحالات الصناعة الإبداعية الروسية، وسيشكل حدثاً ختامياً كبيراً للأعمال.

ويناقش منتدى المرأة الذي يعقد في 14 يناير 2022 موضوعاً بعنوان «العالم الغني والكامل لحياة المرأة» بمشاركة واسعة من رائدات من روسيا ودول العالم، حققن إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات بينما يركز البرنامج الثقافي للجناح الروسي على جيل الشباب.

وسيكون «VK Fest» أحد المعالم البارزة في البرنامج الثقافي، الذي يتم تنظيمه بالاشتراك مع أكبر شبكة اجتماعية في روسيا «فكونتاكتي» والذي سيشارك فيه أشهر الفنانين وقادة الرأي الروس وأكثرهم شهرة.

ودون الاستغناء عن الكلاسيكيات الرائعة في نوفمبر، سيتم عرض باليه شانيل لأول مرة في دار الأوبرا بدبي مع راقصة الباليه سفيتلانا زاخاروفا، كما سيتم تقديم الفن الروسي المعاصر من قبل الفنان التشكيلي والخطاط بوكراس لامباس، الذي سيبدع تركيباً فنياً فريداً، وسيقدم الفنان والنحات داشي نامداكوف مشروعه الجديد كلياً في إكسبو دبي.

أما النشيد الموسيقي الخاص بالجناح الروسي في إكسبو دبي 2020 فقد تم عرض مقتطفات منه وهي من تأليف الدي الجي المعروف ليونيد رودينكو.

وسيمثل الرمز الرسمي للجناح الروسي أبطال سلسلة الرسوم المتحركة «Fixies»، التي لا تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم فحسب، بل هي أيضاً تمثل تجسيداً حياً للصناعة الإبداعية في روسيا.





أليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي