«سيرف يو».. خدمات تعهيد لجناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي ــ البيان

حصلت «سيرف يو» الشركة التابعة لـ«الاتحاد العقارية»، على عقد توفير خدمات الموارد البشرية وتعهيد القوى العاملة لجناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.

وفي إطار هذا التعاون، ستتولى «سيرف يو» إلى جانب شركائها «تالنتس يو. أيه. إي» و«بيغ فيش» وبيوند ليمتس مسؤولية توفير كل خدمات الموارد البشرية وتعهيد القوى العاملة، بما في ذلك خدمات الإدارة والتوجيه في الجناح، بالإضافة إلى خدمات التنظيف، والأمن والإدارة واللوجستيات. وسيتم توفير هذه الخدمات لمصلحة وزارة التجارة الدولية للمملكة المتحدة والإدارات الحكومية المساندة التي ستشارك في هذا الحدث المهم الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.



18000

يجسد الغطاء النباتي والزراعي لموقع إكسبو دبي التزام الإمارات تعزيز استدامة البيئة والحد من التغير المناخي إذ تم غرس أكثر من 18 ألف شجرة رئيسة تتنوع ما بين النخيل والغاف في موقع الحدث الدولي إضافة إلى غرس ما يزيد على 300 ألف شتلة نباتية تراعي خصوصية البيئة المحلية من ناحية استهلاك المياه وتحمل درجات الحرارة، وبحسب تصريحات صحفية أدلى بها أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو دبي، فقد تم غرس 487 شجرة غاف في موقع إكسبو دبي 2020 كونها من الأشجار المعمرة وتقترن بهوية الدولة وتراثها الأصيل، مشيراً إلى أن مساحة المسطحات الخضراء تصل إلى أكثر من 45 ألف متر مربع من إجمالي مساحة موقع الحدث الدولي.



أصحاب الهمم

أصبح «إكسبو 2020 دبي»، أول حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وآسيا - وأول إكسبو دولي على الإطلاق - يحصل على شهادة بأنه حدث ملائم لذوي الصعوبات الحسية.

ويأتي ذلك، تأكيداً لالتزام «إكسبو دبي» باستضافة إكسبو الدولي الأكثر شمولاً وتيسيراً لوصول أصحاب الهمم في تاريخ الحدث الدولي، وفي فعالية أقيمت مؤخراً في جناح الاستدامة (تيرا)، للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، قدمت منظمة «سنسوري أكسيس»، شهادة المجلس الدولي لإمكان الوصول الحسي إلى إكسبو 2020 دبي، بوصفها الجهة المنوط بها تقييم إجراءات تيسير الوصول الواسعة والمتكاملة، التي يتخذها إكسبو 2020 دبي.