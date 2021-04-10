جناح لوكسمبورغ.. «شريط موبيوس» اللامتناهي

المصدر: دبي ــ البيان

يشكل جناح لوكسمبورغ في إكسبو دبي 2020 أيقونة هندسية بارزة، إذ يجسد تصميمه «شريط موبيوس» أي علامة الرمز الرياضي الدال على ما لا نهاية Infinity symbol، وهو سطح ذو وجه واحد وبحد واحد فقط، وهو غير موجه أي أنه يمتلك مساراً يجعل المتنقل عليه يعود إلى نقطة البداية بشكل عكس المرآة، ويهدف الجناح من خلال هذا التصميم المتفرد إلى تجسيد مبادئ الترابط بين الموارد والاقتصاد الدائري، ويجسد طموح لوكسمبورغ للترويج لقدرتها على إعادة ابتكار نفسها والتزامها النمو المستدام، ومن خلال موضوعه الرئيس «لوكسمبورغ واسعة الموارد»، يسلط الجناح على مكانة هذه الدولة غير الساحلية كدولة ذكية تتطلع نحو الخارج لبلوغ الموارد الإنسانية والطبيعية والفنية والصناعية والمالية التي تحتاجها من أجل بلورة مستقبلها.