ينابيع الابتكار وجمال الطبيعة في جناح سويسرا بـ "إكسبو"

المصدر: دبي – بشار باغ

يجسد تصميم جناح سويسرا في إكسبو 2020 دبي انعكاسات معمارية فريدة من خلال مرايا عاكسة تكسو واجهته الخارجية.

ويقوم الجناح على فكرة تقديم انعكاسات لمعالم سويسرا الرئيسة التي تضم الثقافة، والطبيعة والابتكارات، والتي يتم استعراضها من خلال سلسلة من العناصر والصور التفاعلية: المناظر الطبيعية الخالبة في سويسرا، بالإضافة إلى الحلول السويسرية لمستقبل مستدام عبر تسليط الضوء على تقنياتها وابتكاراتها وإنجازاتها العلمية.

واستناداً إلى مفهوم الجولة، سيحظى الزّوار بفرصة الاستمتاع بسويسرا عبر تجولهم في الجناح المؤلف من ثلاث مراحل أساسية.

في المرحلة الأولى من الجولة، يدعى الجمهور أثناء انتظارهم في طابور منظم على سجادة حمراء حاملين مظلات شمسية؛ لتجسيد جوانب سويسرا عبر انعكاس المرآة، وتستمر الرحلة داخل الجناح في مرحلتها الثانية، ليتم اختبار صعود عبر هالة تجربة فريدة من نوعها في أحضان الطبيعة، إذ ينتقل الجمهور نحو الذروة الدرامية لينتقلوا حقيقة من الضباب نحو وجهة غير واضحة، وعند الخروج من تلك الهالة، يظهر منظر فني لبانوراما جبلية.

المناظر الطبيعية

وسيستمتع الزوار بالمناظر الطبيعية السويسرية الخالبة، ويتعرفون إلى العروض السياحية في سويسرا والفرص الفريدة التي توفرها البيئة المحفوظة بعناية، وهذه التجربة السويسرية الأصيلة تنعش كل الحواس وتترك انطباعاً لدى جميع الزوار.

أما المرحلة الثالثة، فتغطي جوانب البيئة الحضرية والمستدامة والإبداعية، ما يعكس مكانة سويسرا واحدة من أكثر الدول إبداعاً وتنافسية في العالم، وأخيراً سيفاجئ المعرض زواره بتجربة حسية تتمثل بينابيع الابتكار. وتنتهي الرحلة في الهواء الطلق بتفسير المناظر الطبيعية العربية في منطقة الوادي، إذ تتمثل الميزة الخاصة لهذا المشهد بمواقع الجلوس المصنوعة من الخرسانة المعاد تدويرها، والمستوحاة من ثقافة المجلس، لتوفر مكاناً ذا انطباع غامر لإقامة وكرم الضيافة.

التراس العلوي

لن يتوقف الجناح السويسري عن الارتقاء بالمستوى والسمعة العالمية لسويسرا في الضيافة. إذ سيتيح الجناح لزواره فرصة التعرف إلى الحلويات السويسرية عبر تذوق مجموعة متنوعة من الشوكولاته السويسرية في بوتيك وكافيه سبرونغلي الواقع في الطابق الأرضي. أما التراس الموجود على السطح، فسوف يوفر لزواره فرصة الاستمتاع بأحد أفضل المناظر في إكسبو 2020 دبي مع مشروب منعش أو وجبات خفيفة شهية في البار الموجود على السطح.