انتهاء أعمال بناء «جناح فرنسا» في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

زارت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض «اكسبو دبي»، يرافقها فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة والجاذبية الاقتصادية، أمس، «جناح فرنسا» في «إكسبو دبي» للاطلاع على اللمسات النهائية التي طبعت إنجاز أعمال بناء الجناح بالكامل.

وكان في الاستقبال إريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في «إكسبو دبي» ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»، وكزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى الإمارات ورجاء رابي، القنصل العام لفرنسا في دبي والمناطق الشمالية، إضافة إلى ممثلي شركتي «إنجي» و«أورانج» السفيرين الراعيين لـ«جناح فرنسا» والرعاة الرئيسيين: «أكور» و«شركة كهرباء فرنسا» و«المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية» و«لاكوست» و«رينو»، حيث من المتوقع أن يشهد على ابتكاراتهم ملايين الزوار على مدار ستة أشهر، فترة انعقاد «إكسبو دبي».



إنجاز كبير



وبدأ العمل في بناء «جناح فرنسا» بوضع حجر الأساس في مايو العام 2019 بحضور إليزابيث بورن، وزيرة النقل الفرنسية السابقة. وعلى الرغم من الأزمة الصحية التي ألمّت بالعالم وتأجيل «إكسبو 2020 دبي» جرّاء ذلك، فإن استكمال «جناح فرنسا» قبل 5 أشهر من الافتتاح المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، يعد إنجازاً كبيراً في ظل الظروف الحالية. وبذل مهندسو المكاتب الهندسية التي أشرفت على إنجاز هذا المشروع جهوداً كبيرة، وعلى رأسهم جان لوك بيريز وبرنارد موبلو (أتيليه دو برادو للهندسة المعمارية) وجاكوب سيلينييه وباسكال غرابلي (سيلينييه آند غرابلي الهندسية)، حيث أشرفوا شخصياً على مراقبة خططهم، خطوة بخطوة، وصولاً إلى الانتهاء منها في 8 أبريل الجاري.



غرس آخر 3 شجرات



وتمت أيضاً خلال الزيارة التي أضفت طابعاً رسمياً على الانتهاء من استكمال «جناح فرنسا»، غرس آخر 3 شجرات من نوع «آكاسيا آرابيكا» في شريط الحديقة المحيطة به كرمز لهذا الإنجاز. كما تم تصميم كورنيش المنتزه المحيط بالجناح ليكون مساحة ترفيهية للزوار والاستراحة فيها، بالإضافة إلى زراعة أنواع من الأشجار المعرّضة للانقراض.

ومن المقرر أن يكشف «جناح فرنسا» في 26 أبريل الجاري، النقاب عن المزيد من التفاصيل التي تستقطب اهتمام الزوار وخصوصاً المعارض المصاحبة الموقتة والدائمة، والتي ستنطلق رحلة استكشافها اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021.



خلال الاحتفال بإنجاز «جناح فرنسا» في «إكسبو» بحضور ريم الهاشمي والوزير الفرنسي من المصدر