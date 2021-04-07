أمين عام المكتب الدولي لـ«البيان»: تطعيم المشاركين في إكسبو يجسد تفاني الإمارات بتنظيم حدث عالمي شامل

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد ديميتري كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض في تصريح لـ«البيان» تعليقاً على توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة، أن الإمارات بهذه الخطوة تثبت مرة أخرى تفانيها في تكريس الجهود لتنظيم حدث عالمي وشامل حقاً ليقدم تجارب مفيدة وآمنة للزوار.

وأضاف كيركِنتزس «أكدت دبي والإمارات خلال الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» التزامها المتواصل، وفي الوقت المناسب دائماً تجاه الصحة والتضامن العالمي».

ويتولى المكتب الدولي للمعارض، وهو منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، مسؤولية الإشراف على جميع معارض إكسبو الدولية.