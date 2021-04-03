جناح التشيك.. ربيع وينابيع

المصدر: دبي – بشار باغ

يحمل جناح التشيك، الذي يقع في منطقة الاستدامة في إكسبو دبي، عنوان «Czech Spring»، والتي تحمل معنيين، هما ربيع التشيك، الفصل الأجمل في دولة التشيك، وينابيع التشيك، حيث تشتهر هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا، بينابيعها المعدنية ذات الخصائص الشفائية والعلاجية.



ويتميز تصميم المبنى، بسلسلة من الخطوط المنسابة والمتدفقة، التي تتحلق حول مساحة العرض الأساسية المستطيلة. وتم إنشاؤه من قبل طلاب الدكتوراه في كلية الهندسة المعمارية في العاصمة التشيكية براغ.



إنتاج المياه



وسينتج الجناح التشيكي 500 لتر من المياه يومياً، باستخدام الطاقة الشمسية، لجمع الماء من الهواء، وذلك من خلال نظام موارد الأرض الشمسية والهوائية والمائية (S.A.W.E.R.).



وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لجناح التشيك في إكسبو 2020، نجح العلماء في جامعة التشيك التقنية ببراغ، في بناء وتشغيل جهاز متحرك لنظام الموارد، وهو بحجم حاوية شحن، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 100 لتر من المياه يومياً.



في حين ستصل القدرة الإنتاجية لهذا النظام، الذي سيكون مدمجاً في بناء جناح التشيك بإكسبو 2020، إلى 5 أضعاف، أي ما يوازي 500 لتر من المياه يومياً.



ومع نهاية العام الجاري، سيتم نقل الجهاز المتحرك من براغ إلى دبي، لاختباره في موقع إكسبو.



أشجار الزيتون



وخلال إكسبو 2020، سيتم استخدام هذه المياه، لإنتاج كتلة حيوية من الطحالب، تساعد الأعشاب والمحاصيل على النمو في رمال الصحراء. ويهدف الفريق التشيكي، إلى استخدام التكنولوجيا لزراعة أشجار الزيتون والنخيل في الإمارات، خلال فترة الحدث.