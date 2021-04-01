منتجات بلمسات إبداعية تحمل علامة «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

تزخر محفظة المنتجات المرخصة من إكسبو دبي التي تحمل علامته التجارية بالعديد من الابتكارات واللمسات الإبداعية، وبدءاً من الأطعمة الشهية وصولاً إلى التذكارات، توفر منتجات إكسبو 2020 دبي الرسمية والمرخَّصة خياراً فريداً للهدايا الرمضانية مع اقتراب انطلاق الحدث في 1 أكتوبر من العام الجاري.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحمل ألواح ولُقَم التمر من «ذا ديتس بار كومباني» علامة إكسبو دبي وتتميز بجودة عالية كما أنها طبيعية طبيعية 100% وغنية بالحديد ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن وتأتي بنكهات مختلفة، منها الفراولة والأناناس والمانجو والكاكاو، لتشكّل وجبة خفيفة صحية ولذيذة بأقل من 100 سعر حراري.

فيما تقدم «قهوة كرم» مجموعة مختارة من قهوة إكسبو دبي «سواء القهوة العربية أو القهوة التركية» ويتم إنتاجها محلياً من حبوب مصدرها المباشر مزارعون في آسيا وأفريقيا.

ويشكل صندوق إكسبو 2020 الخشبي الكبير مع التمور المتنوعة من «بتيل» هدية مثالية خلال شهر رمضان، حيث يضم مجموعة متنوعة من الأطايب، منها تمر الخلاص مع المكاداميا بالكراميل، وتمر الصقعي، وتمر الخضري مع قشر البرتقال.

ولمحبي العطور الفريدة نصيب من منتجات إكسبو دبي، حيث تنتج الشركة الإماراتية «وديان ع.ج. العربية» عطر الوصل سعة 50 مل (ماء العطر) للرجال والنساء ويتميز بعبق التفاح والفلفل، فضلاً عن نفحات من رائحة العنبر الدافئة.

فيما توفر مجموعة «المنتَج محلياً»، ويتوافر في خمسة أنواع مختلفة – «الحليب والعسل»، «اليوسفي والفلفل»، و«مُخَلَّط»، و«المسك»، و«الياسمين».

ومن جانبها تنتج «مجموعة سارة»، علامة الأدوات المنزلية المرخَّصة من إكسبو 2020، مجموعة من المنتجات المميَّزة لبيعها في متاجر «فيليروي آند بوخ» في أنحاء الشرق الأوسط. مجموعة الأطباق والأكواب هذه، ذات الطابع الكلاسيكي، والمستوحاة من أبرز المعالم في دبي وإكسبو 2020، مصنوعة من البورسلين الفاخر المطلي بالذهب.