«إكسبو 2020 دبي» يرعى الكريكيت الهندي

المصدر: دبي - وام

أعلن امتياز الدوري الهندي الممتاز راجستان رويالز، اليوم، شراكة مدتها عام مع «إكسبو 2020 دبي» للموسم المقبل من الدوري الهندي الممتاز. ويقام «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، بمشاركة أكثر من 190 بلداً وملايين الزوار من أنحاء العالم.

وفي إطار الشراكة، سيبرز اسم «إكسبو 2020 دبي»، بوصفه راعياً رئيسياً، على الوجه الأمامي لقمصان راجستان رويالز، وهو ما سيسهم في نشر رسالة إكسبو بين الملايين من مشجي لعبة الكريكيت في أنحاء العالم. وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.