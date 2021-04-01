غابات ماليزية مطيرة مظللة في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي- البيان

كشفت ماليزيا عن تفاصيل مفهوم «الغابات المطيرة المظللة» (رين فورست كانوبي) الفريد لجناحها في «إكسبو 2020 دبي»، مسلّطة الضوء على التزامها بالاستدامة.

وقال محمد طارد سفيان، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات، خلال مؤتمر صحفي: «يمثل الجناح، الممتد على مساحة 1,234.05 متر مربع، أول مبادرة خالية من الانبعاثات الكربونية في «إكسبو 2020 دبي»، ويعد أعجوبة معمارية، تدمج التصميم الحصري الغامض مع عناصر الرسوم المتحركة، لتوفير تجربة رفيعة حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة للزوار».

وتابع: «لقد أردنا أن نذكر بالحاجة إلى امتلاك نظرة مستقبلية مستدامة حول الحياة والأعمال في هذه الأوقات العصيبة، من خلال مفهوم «الغابات المطيرة المظللة» لدينا في «إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي المحوري، الذي يسهم في تعزيز جهود الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد 19».

وأضاف: «يمثل «إكسبو 2020 دبي»، بالنسبة لماليزيا، منصة استراتيجية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتجاوز تأثير الوباء، واطلاع العالم حول تركيز ماليزيا على الحلول المستدامة»، معرباً عن تهنئته لدولة الإمارات لاستضافتها الحدث ومواجهتها لمختلف التحديات بعزيمة واقتدار.

وسيشارك في الجناح الماليزي 22 جهة حكومية، و40 وكالة و5 حكومات ولايات، حيث ستقوم هذه الكيانات معاً بتنفيذ 26 برنامجاً أسبوعياً مخصصاً للتجارة والأعمال التجارية على مدار الأشهر الستة لانعقاد المعرض. وتشير التقديرات إلى أن 200 وفد تجاري ماليزي على الأقل سيشكلون جزءاً أيضاً من المجموعة الكبيرة من المشاركين من البلاد.

وأضاف السفير: «انسجاماً مع شعار «إكسبو دبي»– تواصل العقول وصنع المستقبل – سيضم الجناح الماليزي مجموعة متنوعة من الشركات من أكثر من 10 قطاعات صناعية مختلفة موزعة عبر 6 تجمعات».

استدامة

ويشكل التزام ماليزيا بالاستدامة وتعزيز العلاقة التكافلية بين الإنسان والطبيعة محور التركيز لجناحها، وهو ما يتجسد بموضوع الجناح «تنشيط الاستدامة»، الذي يعبر عن التزام البلاد بالموازنة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة، والحفاظ على البيئة وصونها من جهة أخرى.

وبموقعه بين منطقة الاستدامة ومنطقة التنقل في «إكسبو دبي»، يمثل الجناح محاولة لتسليط الضوء على عطاء الطبيعة وتناغمها الأخاذ والحاجة لأن يتعامل البشر بعناية معها. وجرى استخدام خشب «ميرانتي» بشكل مكثف على واجهة الجناح، ليعكس التزام ماليزيا بالممارسات الحرجية والمنتجات الخشبية المستدامة، ولتعزيز أثر التصميم، تم اعتماد أسلوب هندسي مبتكر لاستعراض خشب الميرانتي على الواجهة الخارجية.