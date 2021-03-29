جناح الاستدامة في «إكسبو» يعاود استقبال الزوار غداً

المصدر: دبي - البيان

يعاود جناح الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي» فتح أبوابه غداً لاستقبال الزوار مجدداً.

ويمكن إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني «www.expo2020dubai.com» لزيارة جناح الاستدامة خلال الفترة بين 30 مارس و10 أبريل 2021، وتبلغ تكلفة كل زيارة 25 درهماً.

وستعمل التجربة خمسة أيام في الأسبوع بساعات تشغيل محدودة وقيود على السعة الاستيعابية بسبب تدابير الصحة والسلامة المعززة المطبّقة.

وسيتاح للزوار الذين لم يتمكنوا من استخدام التذاكر أثناء فترة الحداد تبديل تذاكرهم إلى أي يوم آخر ضمن فترة الزيارة المتبقية، أو يمكنهم طلب استرداد الأموال عن طريق الاتصال بـ 800-EXPO أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@expo2020.ae.

من جانب آخر، نظمت اللجنة المعمارية في جمعية المهندسين بالدولة رحلة علمية معمارية إلى موقع «إكسبو 2020 دبي» برئاسة المهندس رشاد محمد بوخش، رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، وقام الوفد بزيارة مبنى الاستدامة الذي تم افتتاحه أخيراً أمام الجمهور، ويمثل المبنى مثالاً للمباني المستقبلية الحديثة في العالم، ويضم المبنى جناحان واسعان مصممان بأسلوب جميل وبديع وعصري يمثلان تاريخ كوكب الأرض على مدى ملايين السنوات، وخصص أحد الجناحين للحديث عن الغابات ودورها في التوازن البيئي على كوكب الأرض، أما الجناح الآخر فقد خصص للعرض عن البحار والمحيطات وجهود المحافظة على البيئة.

جدير بالذكر أن «إكسبو 2020 دبي» سوف ينطلق أول من أكتوبر 2021 ولمدة ستة أشهر، ويعتبر أكبر حدث عالمي في المنطقة، ويشارك فيه أكثر من 190 دولة. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج وضعته اللجنة المعمارية في جمعية المهندسين لزيارة المعالم المعمارية والهندسية في الدولة، وبخاصة المشاريع قيد الإنجاز للوقوف على آخر المستجدات في مجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء.