اكتمال «صخرة» موناكو في إكسبو وتشغيل ألواح الطاقة الشمسية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

احتفل جناح موناكو في إكسبو دبي، أمس، باكتمال مبناه الخارجي وتشغيل ألواح الطاقة الشمسية التي تكسو واجهته الزجاجية، وشاركت في الفعالية معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وبيير دارتوت وزير الدولة في موناكو. ويجسد الجناح في تصميمه الخارجي صخرة موناكو وتكسوها ألواح كهروضوئية وتعكس واجهته الزجاجية ألوان شواطئ الريفيرا الفرنسية على كامل الواجهة الخارجية للجناح. واكتملت تجهيزات ممشى الجناح من الخارج الذي يقود ضيوف الجناح إلى الطابق الأول، حيث تحاكي تصميماته تعرجات شوارع موناكو الضيقة. وكشف ألكسندر بوكويلون نائب مفوض جناح موناكو أن إجمالي الميزانية التي رصدتها موناكو للمشاركة في الحدث تصل إلى 52.1 مليون درهم (12 مليون يورو)، وتشمل تكلفة إنشاء الجناح والتكاليف التشغيلية بما فيها برامج المحتوى خلال الحدث.

وأشار إلى أن الجناح يوفر نظرة شاملة 360 درجة عن موناكو بما يشمل السياحة وفرص الأعمال. وأوضح أن مساحة أرض الجناح تصل إلى 1700 متر مربع بارتفاع 12 متراً ويضم طابقين، مضيفاً أن إكسبو دبي سيشكل فرصة مهمة للتعافي من تداعيات الجائحة وبداية لحقبة جديدة.

وتحيط بالجناح نباتات متوسطية ومن بينها شجرة زيتون مُعمرة زُرعت عند مدخل الجناح، لتمثل بداية رحلة الزوار إلى جناح إمارة موناكو، جوهرة الريفيرا الفرنسية.