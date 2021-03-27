الهند تضخ 250 مليون درهم في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد الدكتور أمان بوري، قنصل عام الهند في دبي، أن بلاده خصصت ميزانية بقيمة 250 مليون درهم للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي» يشمل كلفة إنشاء الجناح والتكاليف التشغيلية خلال ستة أشهر.

وكشف أن جناح الهند في «إكسبو دبي» هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ مشاركاتها في معارض إكسبو الدولية، وذلك من حيث مساحة الجناح والميزانية المخصصة له وحجم برامج المحتوى وشمولية المشاركة فيه من كل الولايات الهندية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عمق وأهمية العلاقات مع الإمارات باعتبارها شريكاً استراتيجياً للهند.



مقومات



ولفت إلى أن المقومات المتكاملة التي تتمتع بها دبي وموقعها الاستراتيجي وارتباطها الواسع لوجستياً مع دول العالم تشكل منصة حيوية للهند لتعزيز مكانتها عالمياً وتوسيع تجارتها في أسواق القارة الأفريقية والشرق الأوسط ودول وسط آسيا.

وأشار بوري إلى أن مساحة أرض الجناح تبلغ 4614 متراً مربعاً، فيما يصل ارتفاع المبنى إلى 27 متراً، ويبلغ إجمالي المساحات المبنية 8700 متر مربع، ويقع الجناح في منطقة الفرص ويحمل شعار «المستقبل في الهند» ويهدف للتعريف بما تزخر به من آفاق وإمكانات واعدة باعتبارها أرض الفرص في جميع القطاعات بدءاً من الفضاء مروراً بتقنية المعلومات والصناعات الدوائية وصولاً إلى الرعاية الطبية والتعليم وغيرها. وبالرغم من تركيز الجناح على الفرص ويقع ضمن المنطقة المخصصة لهذا المجال، إلا أنه سيركز أيضاً على المجالات الرئيسية الأخرى لإكسبو دبي أي التنقل والاستدامة.



واجهة



ويحيط بالجناح واجهة تتضمن ألواحاً متحركة تشكل لوحة عرض تفاعلية متغيرة لتشكيل عروض بصرية مبهرة تجذب انتباه الزوار في المناطق المحيطة به، ويضمن الجناح مبنيين، الأول هو مبنى الجناح الرئيسي أما الثاني فهو مبنى «بلازا» مخصص لخدمات التجزئة وفعاليات الأطعمة والمشروبات يعتليه مجسم لـ «أشوك تاشكرا» وهو رمز هندي تاريخي يتوسط علم الهند، ويفصل بين المبنيين مسرح مفتوح، بحسب أمان بوري.

ويضم المبنى الرئيسي 5 طوابق تشمل القبو والطابق الأرضي بالإضافة إلى 3 طوابق، وسوف يخصص الطابق الأرضي للفعاليات المرتبطة بموضوعات معينة بما يشمل مجال استكشاف الفضاء وخاصة مسبار «مانجاليان» الهندي الذي وصل بنجاح إلى مدار المريخ بتكلفة منخفضة هي الأقل في تاريخ برامج استكشاف الكوكب الأحمر عالمياً، وسيتضمن الطابق الأرضي وسائل عرض رقمية تفاعلية، وسيتم عرض محتوى متغير ومتنوع بشكل دوري فمن الفضاء إلى اليوغا وغيرها. في حين يستضيف الطابق الأول فعاليات الولايات المحلية، أما الطابق الثاني فهو مخصص لفعاليات الحكومة المركزية فيما يتخصص الطابق الثالث لأنشطة وفعاليات الأعمال والتجارة والاستثمار.



5 محاور



وقال أمان بوري إن الجناح سيركز بشكل عام على 5 محاور تشمل التجارة والسياحة والتقنية بالإضافة إلى المهارات والتقاليد التراثية، مع الحرص على إبراز التنوع الذي تتمتع به الهند، إذ سيتم تنظيم فعاليات دورية تمتد لأسبوع أو أسبوعين مخصصة لكل من ولايات الهند التي يصل عددها إلى 29 ولاية، وبذلك تستعرض كل ولاية ما تتميز به من مقومات سياحية وثقافية وفرص اقتصادية واستثمارية بالإضافة إلى الأطعمة والحرف التقليدية التي تتميز بها، وذلك بهدف التعريف بمختلف مناطق الهند ككل وإغناء المحتوى والمعروضات والفعاليات ضمن الجناح لمفاجأة الزوار بشكل مستمر على امتداد فترة انعقاد «إكسبو دبي»، حيث سيكون هناك برنامج جديد للفعاليات في الجناح يومياً بأنشطة متنوعة وجديدة لتقديم شيء جديد كل يوم للزوار، كما سيشارك العديد من مشاهير «بوليوود» في فعاليات الجناح.



مشاركات



وأكد قنصل عام الهند أن «إكسبو 2020 دبي» يتميز عن غيره من معارض إكسبو الدولية السابقة بأكبر عدد من المشاركات الدولية، فضلاً عن تخصيصه جناحاً مستقلاً لكل دولة للمرة الأولى في سلسلة المعارض الدولية مما يتيح قدراً أكبر من المشاركة والتفاعل لجميع الدول على اختلاف حجمها وقدراتها، ويعزز فرص التواصل بين المشاركين. وأضاف: نثق تماماً بقدرة دبي والإمارات على تنظيم حدث ناجح بامتياز رغم تحديات الجائحة التي أثرت على جميع دول العالم لكنها طرحت فرصاً وآفاقاً جديدة للتعاون والشراكات في الوقت ذاته.

ولفت بوري إلى أن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند يقوم بالتنسيق والتعاون مع شركات عدة من القطاع الخاص لعرض مشاريعها ومنتجاتها في الجناح ورعاية الفعاليات التي سيتم تنظيمها، كما سيتعاون العديد من رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات لدعم الجناح والمشاركة في فعاليته.

ولفت إلى أن الحكومة الهندية تدرس تحويل الجناح إلى مركز للابتكار بعد انتهاء الفعاليات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبدعين من الإمارات والهند وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار.