بالصور.. مسبار الأمل في مدار إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

عكست صور تنشر للمرة الأولى من قلب جناح التنقل "ألِف" في إكسبو 2020 دبي تخصيص قسم متكامل ضمن الجناح لتعريف العالم بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل واستعراض إنجازات وطموحات برنامج الإمارات للفضاء أمام ملايين الزوار وذلك من خلال حزمة من المجسمات التفاعلية المدعومة بالتقنيات الرقمية الحديثة والتصاميم المبتكرة.

كما أظهرت الصور ملامح قسم "عمالقة التنقل" الذي يستعرض أهم المبتكرين والمساهمين في تطور التنقل عبر التاريخ ومن ضمنهم العلماء العرب والمسلمين الذين ساعدت ابتكاراتهم على استكشاف العالم ومهّدت الطريق أمام التقنية التي نستخدمها اليوم، كما يضم الجناح لوحات جدارية تبرز تاريخ تنقل البشر منذ العصور القديمة.

ويضم الجناح ممراً يجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي بالإضافة إلى قسم مخصص لتقنيات المدن الذكية وغيرها الكثير من المعروضات التي ستبهر الزوار وتنتقل بهم من الماضي السحيق إلى المستقبل.