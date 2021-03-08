«إيميكول» تنجز المرحلة الأولى من محطة تبريد المناطق لـ«إكسبو دبي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الإمارات ديستريكيت كولينغ «إيميكول» لخدمات التبريد المركزي المملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»- إنجاز المرحلة الأولى من محطة تبريد المناطق في موقع «إكسبو». وستغطي المحطة الجديدة العديد من المشاريع في المنطقة، بما في ذلك: «قرية إكسبو، موقع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد لمعرض إكسبو، إضافة إلى محطة هيئة الطرق والمواصلات».

قدرة إنتاجية

وستوفر المحطة 60 ألف طن من التبريد، قدرة إنتاجية إجمالية عبر جميع المراحل، علماً بأن المرحلة الأولى من المحطة بدأت العمل حالياً، وتوفر 20 ألف طن، ويعتمد تصميم المحطة على نظام فريد يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة مباشرة، ويوفر نظاماً أفضل للتصريف باعتماد أساليب أكثر استدامة لعمليات التبريد بالمياه.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: تتمثل رؤية «إيميكول» في الارتقاء بمعايير استدامة المباني والبنية التحتية في العالم، من خلال توفير حلول تبريد فعالة وصديقة للبيئة، ويتوافق بناء محطة تبريد المناطق في «إكسبو دبي» مع هذه الرؤية الطموحة. ويعتبر تطوير محطة تبريد المناطق إنجازاً كبيراً على صعيد الاستدامة، وقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميمها لتبسيط عملية التبريد بالمياه وتحسينها، ما يعزز رفاهية الضيوف والموظفين في موقع «إكسبو دبي».

موقع

وتقع محطة تبريد المناطق في جناح الفرص في موقع مجاور لمحطة «الفرص» للكهرباء، ويعتمد تصميمها على مفهوم حديث، ويشمل تصميم المحطة عناصر معمارية خاصة بعيدة تماماً عن تصاميم المحطات العادية دون المساس بالمتطلبات الفنية لها، حيث تلتزم المحطة بأعلى المعايير الدولية للمباني الصديقة للبيئة المستدامة ومعايير تنمية المناطق الحضرية الحديثة، وتم بالفعل اختيار المشروع للفوز بالجائزة الوطنية لعام 2020، ضمن جوائز «ميد»، بفضل هندسته المميزة والقيمة الكبيرة التي يقدمها.